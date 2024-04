Horkovod dodá Brnu teplo a zbaví ho závislosti na plynu, říká ředitel Tepláren

Přípravná fáze zahrnující projektování a výkupy pozemků by měla být hotova do roku 2027 a o rok později by se mělo začít stavět. ČEZ připraví výměník, který umožní vyvést samotný výkon jaderné elektrárny Dukovany na její okraj a Teplárny Brno budou investovat do horkovodu o délce 42 kilometrů.

„Zákazníci, kteří jsou nyní v Brně napojení na plynové teplárny, by měli mít první dodávku tepla vyvedeného z Dukovan v sezoně na přelomu let 2030 a 2031. Strategicky důležitý projekt výrazně změní způsob zásobování Brna teplem,“ říká v rozhovoru Petr Fajmon, generální ředitel podniku Teplárny Brno.