„Žádná dobrá vizitka pro stát to není. Ale na druhou stranu to dokazuje, že systém je funkční a znemožňuje řidičům, kteří se chovají nebezpečně, aby ohrožovali ostatní, tudíž je třeba vnímat to pozitivně,“ reagoval na zjištění ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Řidiči, kteří se dopustí zvlášť závažného přestupku nebo trestného činu, se musí podrobit i terapeutickému kurzu. Ty nejsou zaměřeny na ovládání auta nebo silniční pravidla, ale na důsledky vlastního chování.