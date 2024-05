Pět cviků na lepší sex. I milování pomůže trénink

Sex je pohyb, pohyb se musí cvičit. Je to vlastně docela prosté.

Zní to snad příliš zemitě, ale je to tak. Krásné chvilky plné vášně, citu, touhy, jiskření, vzrušení a vyvrcholení se neobejdou bez těla, které si je dokáže dovolit. Které se jim nevzpírá, které je netrestá bolestí, které je nelimituje.

Takové tělo se vyplatí kvůli sexu udržovat v dobré kondici, stejně tak jako pro ostatní lidské aktivity. Prospějete mu mnohými cviky, na tyto byste však podle odborníků neměli zapomenout. Napomohou síle a flexibilitě při sexuálních polohách, ale též erekci.

Kegelovy cviky: dbejte na uvolnění

Začneme přitom legendou, i když ji většina z nás spíše zná z doporučení, než praktikuje. Bohužel. A je načase to změnit. Kegelovy cviky totiž efektivně prospějí erekci, protože zlepšují svaly pánevního dna, díky nim jsou silnější a flexibilnější. Terapeutka Amy Hooverová navíc pro portál Business Insider vysvětluje, že lépe vnímané svaly pánevního dna napomohou intenzivnějším prožitkům během sexu.

Cvičit je můžete například vsedě na židli. Nejprve svalovou partii zatněte, napomůže vám, když si představíte, že chcete zastavit proud moči – abyste to udělali, sevřete právě tyto svaly. Po několik sekund, tři až pět, svaly svírejte, poté povolte. Právě naprosté uvolnění je důležité a je častou chybou, že se na něj zapomíná, upozorňuje list The New York Times. V plně uvolněném stavu vyčkejte stejnou dobu. A opakujte osmkrát až desetkrát, popisuje WebMD. Doporučení se však liší, například portál Urology Specialists předpisuje dokonce deset až patnáct opakování.

Svaly pánevní oblasti, přesně o ně jde.

Cvičit vsedě je pohodlné na osvojení si cviku, ale trénovat můžete i jindy, například při čekání na autobus, Kegelovy cviky jsou velmi snadno začlenitelné do všedního dne, nedávají prostor výmluvám.

Máte-li však víc prostoru, můžete vyzkoušet jejich variantu vleže. Ruce jsou dlaněmi na podlaze, kolena pohodlně pokrčená. Opět zatnete svaly pánevního dna, jako byste chtěli přerušit proud moči, uvolníte. Poté sevřete pro změnu anus, jako byste chtěli přerušit vyměšování – a uvolníte. Osmkrát až desetkrát zopakujete.

Pánev procvičí i následující cvik, zasáhne však i další oblasti.