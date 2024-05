Divně zkřížené ruce. Sebevraždu podivínky zavěšené v okně vyloučil až patolog

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Lékařka se skláněla nad drobným tělem staré ženy. „Ne, nevidím nic, co by třeba jen naznačovalo násilí. Podle mě je to jasná sebevražda,“ oznamovala příslušníkům Veřejné bezpečnosti, kteří stáli vedle ní ve skromně zařízené ložnici malého rodinného domku. Mrtvá ležela pod oknem, ruce zkřížené pod sebou a čelem se opírala o zeď. Na okenní kličce byl přivázaný motouz, jehož druhý konec měla omotaný okolo krku.