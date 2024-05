Žijeme v době výkonové. Generace Z to chce jinak, říká manažer a psycholog

V oblasti psychologie práce a manažerské psychologie se pohybujete už téměř dvacet let. Jak se mění potřeby a požadavky firem směrem k vám?

Velmi. Školení, kde se manažeři učí prezentovat a argumentovat nebo různé manažerské teorie, byla spíš otázkou devadesátých let a přelomu milénia. Dnes už se firmy zaměřují hlavně na psychologickou přípravu manažerů a vzdělávání v této oblasti. Zájem je třeba o vývojovou psychologii. Jiné potřeby, chování a myšlení má totiž zaměstnanec v juniorním věku oproti lidem, kteří mají před odchodem do důchodu. Naše firma Made in Czechoslovakia pořádá pro manažery základní psychologický výcvik. Dále je častou objednávkou profil osobnosti kandidáta na manažerskou pozici. Naše další zakázky se týkají také osvěty o duševním zdraví a prevence psychosociálních rizik na pracovišti. Bohužel častou objednávkou je i situace, kdy už je pozdě a ve firmě je sociální patologie hodně rozšířená. Začíná ničit vztahy, narušovat spolupráci a znemožňovat pracovní výkon, a tedy i hospodářské výsledky.

Staffing je útok ze strany zaměstnanců na vedoucího. I s tím jsem se velice často setkal. Když jste jeden proti davu, je to velmi nepříjemná situace. Moc může být zneužita i na nižších pozicích. Daniel Tůma manažer a psycholog