Znovu se poznáváme, říká o rozepři s Gomezovou její dárkyně ledviny

Francia Raisaová darováním ledviny zajistila lepší kvalitu života své kamarádce Seleně Gomezové, která trpí chronickým autoimunitním onemocněním lupus.

Raisaová v podcastu The Art of Kindness řekla, že si nedokáže představit větší laskavost, než darovat orgán. „Kromě darování ledviny, co jiného? Rozhodně to byla osobní volba. Rozhodně to byl jen akt laskavosti bez ohledu na to, co se o tom povídá,“ uvedla s narážkou na pomluvy, že byla k darování nucena.

„Neexistují slova, která dokážou vyjádřit, jak moc chci poděkovat své krásné kamarádce Francii Raisaové. Dala mi ten největší dar a obětovala se, když mi darovala ledvinu. Jsem neuvěřitelně požehnaná. Mám tě moc ráda, sestřičko,“ napsala po transplantaci na Instagram Gomezová.

Později se ale objevily zprávy, že svou kamarádku ponížila. V dokumentu My mind & Me totiž Gomezová během detailního popisu nemoci Raisaovou vůbec nezmínila. Ta ji přestala pak sledovat na Instagramu a Gomezová se následně omluvila, že „nezmínila všechny lidi, co zná.“ Jako svou jedinou kamarádku v showbyznysu navíc označila Taylor Swiftovou.

Raisaová nyní prozradila, že její rozhodnutí darovat orgán provázely i negativní reakce. „Myslím, že to zažíváme s každým hrdinou na světě. Jsem si jistá, že se o Martinu Lutheru Kingovi po jeho smrti psalo něco špatného. Lidé budou vždycky hledat něco negativního,“ řekla.

S Gomezovou se pak sice na čas vzdálily, ale svého kroku nelituje. „Byla jsem roky a roky dotazována: Nelituješ toho? A já na to: Ne, ten vztah nezmizel. Prostě tam byly jen rozepře,“ řekla pro deník USA Today s tím, že spolu šest let téměř nemluvily.

„Když se zeptáte jedné z nás, tak nevíme, co se stalo. Ale potřebovaly jsme ten čas být od sebe. Když se pak k sobě vrátíte, jste lepší lidé. My dvě se znovu poznáváme,“ dodala.

S publicitou, kterou její čin vyvolal, se vyrovnala. „Dostala jsem se do pozice, kdy se lidé zajímali o můj osobní život, kéž by to ale nebylo tak šílené. Někdy lidé potřebují rozptýlení od vlastního života a jestli jsem tím já, asi musím být vděčná, že se zajímají o mé pocity. Bylo to něco, co jsem udělala, protože jsem se k tomu cítila opravdu povolaná, a od té doby jsem požehnaná,“ dodala.