Winfreyová se omluvila za svůj podíl na dietní kultuře, sama zhubla díky lékům

„Byl jsem trvalou součástí této dietní kultury. Prostřednictvím mých platforem, prostřednictvím časopisu, prostřednictvím talk show 25 let,“ řekla Winfreyová ve speciálu pořadu WeightWatchers.

„Byla jsem tím, kdo k tomu nejvíc přispěl. Nedokážu říct, kolik pořadů o hubnutí a přeměnách vzhledu jsem udělala. Byly základní součástí toho, co jsem dělala od začátku v televizi,“ dodala populární moderátorka, s níž se díky jejímu věčnému boji s nadváhou ztotožňovala řada Američanů.

Moderátorka třeba v roce 1988 zkoušela pět měsíců jen tekutou dietu. V televizi pak s nadšením ohlašovala svůj úspěch, shozená kila pak ale zase rychle nabrala.

Královna jojo efektu nyní lituje, že byla tak zásadní součástí nezdravé honby za hubnutím a přiznává, že jediný způsob, jakým dokázala nakonec dlouhodobě zhubnout, byly injekce.

„To, že existuje lékaři schválený lék k úpravě tělesné hmotnosti a zlepšení zdraví i to, že jsem se toho dožila, je pro mě velká úleva a záchrana. Není to nic, co bych musela zastírat, nebo se kvůli tomu zase nechat některými lidmi zesměšňovat. Výčitek od ostatních, a hlavně pak od sebe samotné, těch už mám za celý život definitivně dost,“ řekla Winfreyová v lednu a připojila se tak k řadě celebrit, které nyní nedají dopustit na lék pro diabetiky Ozempic.