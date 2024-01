Oběť zneužívání i slavná filantropka. Moderátorka Oprah Winfreyová slaví 70

Americká moderátorka Oprah Winfreyová, která se narodila 29. ledna 1954, se vypracovala mezi nejvlivnější osobnosti světa médií. V jejích pořadech se světové celebrity neváhají svěřovat s nejintimnějšími problémy.

Například cyklista Lance Armstrong se právě u Oprah – už její křestní jméno je značka – v roce 2013 přiznal k tomu, že si pomohl dopingem ke všem triumfům na Tour de France. V březnu 2021 pak vzbudil velký rozruch rozhovor s britským princem Harrym a jeho manželkou Meghan o jejich vztahu s královskou rodinou.

Winfreyová se narodila v chudých poměrech. Nejdřív ji vychovávala babička, pak do čtrnácti let žila u matky, která ale zavírala oči nad jejím zneužíváním. Za útěky z domova byla odsouzena do vězení pro mladistvé. Nakonec ji však poslali k otci, kam dorazila těhotná a pár měsíců poté potratila.

Zpěvačka Adele při rozhovoru s moderátorkou Oprah Winfreyovou (11. listopadu 2021)

Otec vyznával tvrdou disciplínu a specifické způsoby vzdělávání. „Každý týden jsem například musela přečíst jednu knihu a napsat o ní rozbor,“ vzpomínala. V devatenácti letech se Oprah stala nejmladší a také první černošskou ženou, která četla zprávy na nashvillské televizní stanici.

Na univerzitě vystudovala obory jazyk a komunikace a dramatické umění. V lednu 1984 začala moderovat chicagskou talkshow AM Chicago, již během jednoho roku proměnila v nejsledovanější pořad ve městě. Pod novým názvem The Oprah Winfrey Show se pak začal v září 1986 vysílat po celých Spojených státech a brzy se stal velmi úspěšným. Kromě diváků ho záhy začaly vyhledávat i celebrity. K Winfreyové, která je navíc populárnější než řada z nich, mají důvěru a často jí svěřují exkluzivní informace.

Zpěvák Michael Jackson právě v její talk show v roce 1993 odhalil, že trpí nemocí způsobující blednutí jeho pokožky. Herec Tom Cruise zase v roce 2005 velmi nadšeným způsobem, který byl později často parodován, mluvil o své lásce k mnohem mladší herečce Katie Holmesové.

Ve svém pořadu však Oprah otevírala i témata, která byla až dosud zcela tabu, jako byly incest, znásilnění, sexuální zneužívání nebo deprese. Za dvacet pět let vysílání se její show stala místem, kde se objevovali největší celebrity i politici. Kdo ze slavných v Americe v show nebyl, jako by neexistoval.

Obrovská popularita energické moderátorky je především důsledkem toho, že diváci ji milují a považují ji za jednu z nich. Své hosty, slavné, mocné i docela obyčejné, dokáže přimět k emocím a k tomu, aby se ze svých problémů vypovídali. A nestydí se ani za slzy.

Oprah šla příkladem, když zmínila své mindráky, úzkosti a neúspěchy. Nevynechala ani černé můry z dětství, kdy byla příbuznými znásilňována a bita. Velký úspěch měly i její osobní rady ke shazování nadváhy.

Její slavná show sice skončila už v květnu 2011, Oprah ale stále moderuje a má nepopiratelný vliv i na politiku. Před lety například výrazně podporovala Baracka Obamu v jeho kampani před prezidentskými volbami.