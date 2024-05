Nejmenší herečka se zvonivým hlasem. Aťka Janoušková zůstane včelkou Májou

Dáma s výškou děvčátka (měřila 120 centimetrů) se narodila a vyrůstala v Praze. Jmenovala se Vlasta, ale doma ji neřekli jinak než Aťka.

Na prknech Národního divadla se ocitla už jako malá. Ne však na dlouho. Když její rodiče zatklo gestapo (maminka byla Židovka, tatínka sebrali s ní, protože se jim líbil jejich velký byt v centru města), Aťka trávila prázdniny u příbuzných, a tím si zřejmě zachránila život. Kdo ví, v rukou jakých nacistických zrůd by kvůli vrozenému onemocnění skončila.

Do divadla už se vrátit nemohla a útočiště našla v Dismanově rozhlasovém souboru, který se pro ni stal druhou rodinou. Živila se jako cizojazyčná korespondentka, z kanceláře ji však na divadelní prkna přivedl zpět E. F. Burian (†55). Dostávala příležitosti zejména v představeních, kde mohla využít své nadání pro tanec a zpěv. Vystupovala v estrádních a kabaretních pořadech s Emanem Fialou (†71) či s R.A. Dvorským (†67).

Stála u zrodu dabingu

Účinkovala i v řadě televizních pořadů, diváci si ji dodnes pamatují i díky písničce Zázračný doktor. Zahrála si ve vedlejších rolích v několika filmech, obsadil ji dokonce i Miloš Forman (†86) do svého oscarového snímku Amadeus.

„Úplně první dabing v Československu bylo východoněmecké drama, mluvila jsem tam dítě z dělnické rodiny. A na základě této dělnické zkušenosti můžu hrdě prohlásit: byla jsem u zrodu českého dabingu,“ vzpomínala herečka v jednom z rozhovorů.

Její malinký vzrůst a dětský hlas využívali dabingoví režiséři jak animovaných pohádek, tak filmů. „Dabing je náročná disciplína, a tak když potřebovali nějaké dítě, které by bylo schopné a nebyla s ním práce, tak to nabídli mně,“ zdůvodňovala svůj úspěch herečka.

Měla vše, co dabingový herec musí mít: schopnost soustředit se, umění přizpůsobit se roli, pohotovost. Za více než padesát let práce za dabingovým mikrofonem namluvila sice více animovaných postav než těch skutečných, ale to jí vůbec nevadilo.

V srdcích českých diváků zůstane už navždy včelkou Májou ze stejnojmenného animovaného seriálu. „Když jsme začali točit, netušili jsme, jaký úspěch bude seriál mít. Paní režisérka Blanka Nováková nás tehdy všechny pozvala do svého bytu, abychom oslavili, že to budeme dělat. Bylo to úžasná práce. Včelka je pro mě velký úspěch, ráda jsem to dělala,“ prozradila.

Svůj hlas však propůjčila i postavám v celé řadě dalších projektů, jako třeba Broučci, Příběhy včelích medvídků, Ať žijí duchové…

Vždycky plná života

Aktivní byla do posledních dnů. Jezdila s estrádním vystoupením Josefa Zímy (92) s vlastním blokem muzikálových písní, dabovala a až do svých 79 let například bavila diváky v Rychlých šípech v pražském Rokoku.

Několik dnů před svou náhlou smrtí ještě poskytla rozhovor Českému rozhlasu, byla tehdy plná života a energie. Zemřela 7. března 2019, týden před svými 89. narozeninami.