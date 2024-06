Musím být sobecká, vysvětlila Mangombe rozchod s Kůrkou před svatbou

„Čím víc se blížila svatba, tím víc jsem se ptala sama sebe, jestli je to opravdu to, co chci. Je to přece jen velký krok v životě,“ napsala Mangombe na Instagram.

Uvědomila si, že mít dítě, manžela a dům ji šťastnou neudělá. „Na cestě za tímhle vším jsem zjistila, že tohle vůbec není můj sen, že tohle není můj případ toho, jak být šťastná,“ vysvětlila Mangombe.

„Ačkoliv bych si moc přála mít pro Rafa úplnou rodinu, musím se rozhodnout opět sobecky. Je pro mě mnohem důležitější, aby mě viděl šťastnou, silnou a plnou energie a hlavně, aby mě viděl být MNOU! Chci být sama sebou a na nic si nehrát,“ zdůvodnila rozchod s Josefem Kůrkou, s nímž byla i ve Výměně manželek a pravidelně sdíleli videa o svém životě pro téměř sto tisíc fanoušků na Instagramu.

„Mohli jsme spolu zůstat a být na oko šťastná rodinka, ale uvnitř bych pomalu a tiše umírala. To prostě není můj případ! Jsem oheň, jsem živel a k sobě potřebuju někoho, kdo mě nechá být, tím kým jsem,“ říká influencerka a bývalá zápasnice.

Syn Rafael, který v červenci oslaví 1. narozeniny, má podle jejích slov toho nejlepší tátu a rozhodně mu nebude chybět láska obou rodičů. „I přes to, že nebudem spolu, má malej obrovské štěstí, protože ho oba nesmírně milujeme a uděláme všechno proto, aby mel krásnej život,“ dodala Mangombe s tím, že nečeká pochopení pro své rozhodnutí, ale respekt.

Před narozením syna Rafaela přitom Josef Kůrka říkal, že nepřipustí, aby syn vyrůstal s jedním rodičem. „Moji rodiče se rozvedli, každý měl svou rodinu a mě vychovali babička a děda. Angie to měla složitější. Tátu z Angoly nepoznala a maminka je Slovenka, ale s tou také nevyrůstala a vychovávali ji prarodiče. Po smrti babičky se o její výchovu dělili tety a děda. Takhle to určitě nechceme. Nepřipustíme, aby naše dítě vyrůstalo s jedním rodičem,“ řekl Kůrka loni.

Celá situace ho mrzí, protože chtěl pro syna úplnou rodinu. „Budeme se střídat. Chci s ním být co nejvíc,“ řekl Kůrka pro Super.cz s tím, že víc se k rozchodu nechce vyjadřovat.

Fitness trenér Josef Kůrka byl Mužem roku 2016, vařil v MasterChefovi a účastnil se i reality show Survivor. Influencerka původem z Angoly Angeli Mangombe účinkovala v pořadech SuperStar nebo Like House. Společně byli v reality show Výměna manželek.