Sexy i po padesátce. Kravitz, Cruise, Pitt i Jackman se udržují ve formě

Lenny Kravitz (60)

Hudebník Lenny Kravitz nedávno na sociálních sítích způsobil pozdvižení, když se ukázalo, jaké úsilí věnuje své fyzické kondici – a také v jakém cvičebním úboru. Natočil video z posilovny, kde zvedá činky oblečený v síťovaném tílku a kožených kalhotách. Později vysvětlil, proč tomu tak je.

„Když cvičím kardio, tak v něčem prodyšném, protože se samozřejmě budu hodně potit. Ale u posilování se tolik nezpotím. Často zrovna jdu někam nebo odněkud, a tak je mi jedno, v čem do té posilovny vlezu – když mám tři čtvrtě hodiny, jdu tam a pak si jdu po svých,“ vylíčil v rozhovoru pro Variety. „Nedělám to tudíž pro efekt, abych se nějak odlišoval. To prostě jen cvičím tak, jak jsem oblečený na ulici.“

Mnohdy trénuje i přímo s profesionálními sportovci, přestože jejich jména záměrně neuveřejnil. „Znám svoje tělo, vím, čeho je schopné a co zvládám. Trénoval jsem už s fotbalisty, zápasníky, boxery… Nepovím vám jména, ale znali byste je. A oni by vám řekli, že to s cvičením myslím vážně,“ dodal.

Lenny Kravitz se také netají tím, že je vegan, dodržuje ryze rostlinnou stravu a cvičí pět až šest dní v týdnu, což doplňuje ještě cyklistikou, paddleboardem a chůzí.