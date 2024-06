Lichometníci tvrdili, že jsem Angelice podobná, říká Libuše Švormová

Libuše Švormová se chtěla stát grafičkou a na brněnskou školu uměleckých řemesel také skutečně nastoupila. Po dokončení studií ji však zlákalo herectví a po vystudování DAMU se mu i celý život věnovala.

Třicet let byla členkou Městských divadel pražských, kam ji přetáhl z pardubického divadla režisér Ota Ornest (†89), točila pro televizi, objevovala se ve filmech i v seriálech. I když je ve skutečnosti velice příjemná a usměvavá dáma, režiséři ji většinou obsazovali do rolí semetrik, přísných manželek či žen z lepší společnosti s podivnými povahovými rysy.

Aktivní je dodnes, stále hraje v divadle, natáčí, působí v rozhlase a věnuje se i dabingu. A právě dabování se stalo jejím druhým osudem. O co méně se objevovala na obrazovkách a plátnech kin, o to více působila právě za dabingovým mikrofonem.

Herečka byla dvacet let, až do jeho smrti v roce 1979, partnerkou spisovatele a scenáristy Jana Otčenáška (†54). V roce 1982 si vzala Jana Pateru (69).

Osudová markýza

Výraznou hlavní filmovou roli nikdy nezískala, pyšnit se však může rolí, kterou ji dnes může mnoho hereček závidět a díky které ji znají snad všichni diváci u nás – navždy už zůstane Angelikou. Francouzské herečce Michele Mercierové totiž v šedesátých letech propůjčila svůj hlas ve filmech o krásné a nezkrotné markýze.

„Dostala jsem se k tomu jako ke každé jiné práci. V té době jsem hodně dabovala, snad každý týden nejméně jeden film – no, a pak přišla Angelika. Vůbec jsem tomu tehdy nepřikládala nějaký zvláštní význam. Taková sledovanost a úspěch ještě dnes, když se toho natočilo už tolik podobného, abych pravdu řekla, to je pro mne úplnou záhadou. Ale samozřejmě mě to těší a mám z toho radost,“ řekla Libuše Švormová v jednom z rozhovorů.

Zatímco francouzská herečka Angeliku bere trochu jako své prokletí a roli, jejíž stín nikdy nepřekročila, Libuše Švormová to tak nevidí. „V té době mi dokonce někteří lichometníci tvrdili, že jsem jim ji i trošku připomínala, takže vůbec se nezlobím. Naopak,“ dodala herečka.

Libuše Švormová má na svém dabingovém kontě desítky dalších postav, svým hlasem k divákům promlouvá například i jako Shirley MacLaine či Gina Lollobrigida. Za celoživotní mistrovství v dabingu získala v roce 2005 Cenu Františka Filipovského.