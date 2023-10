Kvůli nadváze jsem zažila pohrdání, říká filantropka Oprah Winfreyová

Winfreyová nedávno uspořádala osvětovou debatu s názvem State of Weight, kde se zabývala trendy týkající se tělesné hmotnosti, různými mýty a polopravdami ve zdravotnictví, obezitou z pohledu chronické nemoci, problematikou nových „zázračných’“ léků na hubnutí či společenskými předsudky s tímto tématem spojenými.

„Všichni víte, že po téhle cestě kráčím většinu svého života. Nejvíc jsem vážila 107 kilogramů a pochybuji, že existuje veřejně známá osoba, jejíž váha by byla za tu dobu více propírána než moje,“ řekla Oprah během této debaty.

Následně uvedla, že když vážila přes sto kilogramů, lidé se k ní zkrátka chovali odlišně. „Tento svět se odjakživa dívá skrze prsty na ty, kdo mají nadváhu. Všichni, kdo jsme si to prožili, víme, že lidé se k takovému člověku chovají jinak.“

Nejpalčivěji to prý vnímala, když vyrazila nakupovat. „To člověk přijde do obchodu a oni mu chtějí ukázat rukavice, kabelky… jako by chtěli říct ‚tady pro vás nic nemáme‘. Je to pohrdání a je to stigma,“ stěžuje si.

Bulvár se jí prý každý týden vysmíval, že nemá dost vůle zhubnout a to zhruba 25 let. Sama kvůli tomu začala přemýšlet nad Ozempicem, jedním z amerických diabetických léků způsobujících hubnutí, s nímž je však spojena celá řada nežádoucích vedlejších účinků.

„Neměli bychom prostě být trochu otevřenější vůči tomu, v jakém těle se kdo rozhodl žít? Měla by to být svobodná volba,“ říká. „Když jsem poprvé slyšela o těch lécích na hubnutí, zrovna mi měli operovat koleno a já si říkala, že to musím zvládnout sama. Protože jestli to budu řešit přes léky, bude to přílišné zjednodušení,“ dodala.