Po práci na vojnu. Poláci trénují střelbu i první pomoc, vojenský výcvik lidi láká

Muži v uniformách se sklánějí nad mapou a snaží se co nejpřesněji zjistit své souřadnice tak, aby je mohli nahlásit do vysílačky. Potřebují, aby jim jejich nadřízení poslali zdravotnický tým. I když jde jenom o cvičení, všichni si dávají záležet na tom, aby situace působila co možná nejreálněji. Reportéři francouzského deníku Le Figaro byli svědky trendu, který v Polsku v poslední době nabírá na síle.

Jednotky teritoriální obrany jsou také cestou, jak přitáhnout k armádě různé profese. Relativní časová nenáročnost umožňuje kombinaci civilního a vojenského života.