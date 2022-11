Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Hrozba divoké eskalace visí nad brutální ruskou invazí na Ukrajinu od samého počátku. Incident v polské vesnici Przewodów u ukrajinských hranic naznačil, že nejde o žádné přehnané strašení. Byť je to to poslední, co by aliance chtěla.