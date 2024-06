Na Islandu havaroval autobus s českými turisty, pět jich skončilo na JIP

Nehoda se stala v pátek odpoledne před pátou hodinou místního času. „Část klientů byla přepravena leteckou záchrannou službou do nemocnice v Reykjavíku či Akureyri. Pro ostatní účastníky nehody zřídil islandský Červený kříž centrum pomoci v Akureyri a nyní se již přesouvají do Reykjavíku,“ uvedl ředitel cestovky Petr Novotný.

Podle islandských zpravodajských agentur je nyní součástí vyšetřování i to, zda všichni cestující měli zapnuté bezpečnostními pásy.

„Nyní jsme v kontaktu s rodinami zraněných. Všechny ostatní cestující jsme zabezpečili a nyní řešíme jejich návrat domů ze zájezdu, který už se v době nehody chýlil ke konci,“ dodal.

„Situaci ve spolupráci s islandskou policií a konzulátem České republiky operativně řeší krizový štáb CK Adventura. Jsme rovněž ve spojení s asistenční službou pojišťovny Uniqa i příbuznými klientů v ČR,“ stojí dále v oficiálním prohlášení cestovní agentury.

Vyšetřování a úklidové práce na místě nehody trvaly podle serveru akureyri až čtyř hodin do soboty odpoledne. Stále se ale pracuje na úklidu vozovky od vylité nafty a oleje. „Z autobusu, který včera sjel ze silnice v Öxnadalu, unikla nafta. Čerpání pitné vody z oblasti odběru vody ve Vögli bylo z bezpečnostních důvodů zastaveno,“ uvádí dále server.

Některá islandská média upozorňovala již dříve na necitlivé chování cestovních agentur k tamní přírodě. „Česká cestovní kancelář Adventura nabízí zájezdy na Island osobními kamiony tatrabus. Propagační video, které natočila, ale ukazuje, že zákony a předpisy platné v této zemi u toho nedodržuje,“ napsal již dříve server Visir.

„Považuji to za bulvární podraz, oni nám z reklamních videí vystřihnuli jen to, co se jim hodilo,“ řekl tehdy na dotaz redakce iDNES.cz Novotný. Před několika lety se na Islandu právě pověstný žlutý tatrabus české cestovky srazil s džípem.

Ve stejném roce došlo také k nehodě tatrabusu cestovní kanceláře Adventura s 11 českými turisty. Vůz tehdy sjel do islandského jezera Blautulón a začal se potápět. Všichni cestující se z autobusu dostali a doplavali na břeh. Vůz se zavazadly skončil na dně jezera.