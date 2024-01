Kvůli nadváze se mi vysmívali, říká Oprah Winfreyová. Zhubla 30 kilo díky lékům

Oprah Winfreyová, která oslaví koncem ledna 70. narozeniny, se před kamerami objevuje vždy elegantně upravená. Přesto si během kariéry vytrpěla spoustu nevybíravých poznámek kvůli svým křivkám.

„Všechny hrozně bavilo si ze mě utahovat, celých pětadvacet let,“ uvedla moderátorka v rozhovoru pro magazín People. „To, jak mi lidé celou tu dobu říkali za mými zády, ale i naprosto otevřeně do očí... To, jak se mluvilo se mnou a o mně v mé přítomnosti, to by dnes nikomu nemohlo projít,“ vyjádřila se.

Oprah Winfreyová (1987)

Podle svých slov až nedávno došla k uvědomění, že si celou tu dobu svou nadváhu velice vyčítala. „Brala jsem to prostě tak, jak to je. Neměla jsem vztek, ale mrzelo mě to. Cítila jsem se zraněná a styděla jsem se. Ani mě vlastně nenapadlo se kvůli těm pichlavým poznámkám na ostatní zlobit. Stud jsem spolkla a brala to tak, že si za to můžu sama,“ popisuje.

O tom, jak se její náhled na celou věc změnil, začala mluvit v červenci během svého pořadu Life You Want, čímž tehdy část diváků překvapila. „Uvědomila jsem si, že si celé roky vyčítám, že mám nadváhu, že mám k ní předpoklad a toho mě ani sebepevnější vůle nezbaví. Obezita je nemoc. Není to otázka vůle, je to v hlavě,“ řekla moderátorka.

Vše začalo, když podstoupila operaci kolene a rozhodla se změnit svůj životní styl. Postupně se začala důkladně informovat ohledně obezity, mluvit s odbornými doktory a nakonec začala brát léky na předpis, kterým se do té doby dlouho bránila.

„To, že existuje lékaři schválený lék k úpravě tělesné hmotnosti a zlepšení zdraví i to, že jsem se toho dožila, je pro mě velká úleva a záchrana. Není to nic, co bych musela zastírat, nebo se kvůli tomu zase nechat některými lidmi zesměšňovat. Výčitek od ostatních, a hlavně pak od sebe samotné, těch už mám za celý život definitivně dost,“ dodává.

Nyní se otevřeně zastává ozempicu, jednoho z amerických diabetických léků na hubnutí, s nímž je však spojena celá řada nežádoucích vedlejších účinků.

Ozempic je antidiabetikum, které se používá v kombinaci s dietou a cvičením k léčbě dospělých s diabetem 2. typu, u nichž není toto onemocnění uspokojivě kontrolováno. Přípravek Ozempic může být používán samostatně u pacientů, kteří nemohou užívat metformin (jiné antidiabetikum). Může být rovněž používán jako přídatná léčba k jiným antidiabetikům. Lék obsahuje léčivou látku semaglutid.

Oprah Winfreyová má svůj úspěšný pořad Oprah Winfrey Show. Podle magazínu Forbes je nejvlivnější světovou celebritou. Je mnohonásobnou držitelkou Emmy, byla nominována i na Oscara.

VIDEO: Oprah Winfreyová hubne díky lékům na předpis: