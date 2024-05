Vadlejcha čeká na Zlaté tretře další souboj s olympijským vítězem Čoprou

Městský stadion ve Vítkovicích tak uvidí další duel hvězdného Inda se stříbrným medailistou z Tokia Jakubem Vadlejchem. Minulý týden na mítinku Diamantové ligy v Dauhá skončil jejich souboj vítězstvím českého atleta o dva centimetry.

Do boje o prvenství se může zapojit také Grenaďan Anderson Peters, světový šampion z let 2019 a 2022 byl na úvod Diamantové ligy v Dauhá třetí. Oštěpařská soutěž mužů by měla patřit k ozdobám ostravského mítinku.

Stovka mužů bude mít na startu oba sprinterské olympijské vítěze z Tokia. Po šampionovi ze stovky Marcellu Jacobsovi z Itálie ohlásil zhruba dva týdny před konáním mítinku účast také Kanaďan Andre de Grasse, vítěz dvoustovky na OH 2021. Na startu by měl být rovněž Američan Trayvon Brommel s osobním rekordem 9,76 sekundy.

Jakub Vadlejch na mítinku Diamantové ligy v Dauhá

Další silná soupeřka přibyla tyčkařce Amálii Švábíkové. Na Zlatou tretru přijede Britka Molly Cauderyová, která v březnu vyhrála halové mistrovství světa a minulý týden triumfovala na diamantovém mítinku v Dauhá. Znovu nebude chybět ani tradiční účastnice Tina Šutejová ze Slovinska.

Hlavní hvězdou Zlaté tretry je stejně jako loni tyčkařský fenomén Švéd Armand Duplantis, jenž na úvod venkovní sezony posunul vlastní světový rekord na 624 centimetrů.

Po třinácti letech se na atletickou Zlatou tretru vrátí ženská stovka. Chystá se na ni polská sprinterská hvězda Ewa Swobodová, šestá žena z MS 2023. Před domácím publikem by se měla představit česká rekordmanka na 60 metrů Karolína Maňasová.

Předprogram Zlaté tretry začne ve 13:45, hlavní dvouhodinový blok odstartuje v 17:45 slavnostním zahájením. Vstupenky za 100 korun jsou stále k dispozici.