Vadlejchova cesta do Paříže? Jen pět závodů. Nesmím ztratit chuť, říká

„Tretra je jeden z nejhezčích mítinků a vždycky se sem budu rád vracet,“ říká třiatřicetiletý Vadlejch. „Pořád tu čekám na opravdu daleký hod, tak snad se dočkám. Na jakou metu cílím, už ale radši nebudu ani naznačovat. Posledních pět let jsem to dělal a nepodařilo se.“

Natrénováno by měl mít skvěle.

V součtu se závěrem loňské sezony je už čtyři klání v řadě neporažený. Letos zvítězil v Jihoafrické republice v Potchefstroomu výkonem rovných 87 metrů a na začátku května zase hodem 88,83 opanoval Diamantovou ligu v Dauhá.

Má za sebou kvalitní soustředění v Africe. Prý na něm házel jako nikdy předtím.

Nezastavilo ho nějaké vážnější zranění.

Není tedy divu, že před před Zlatou tretrou o své formě prohlásil, že je v tuto dobu dost možná životní.

„Věřím, že mám natrénováno za dva lidi a tahle sezona bude stát za to,“ doufá trojnásobný medailista z mistrovství světa.

Jakub Vadlejch na mítinku Diamantové ligy v Dauhá

Jeho letošním největším cílem jsou pochopitelně olympijské hry v Paříži, kde chce navázat na stříbrnou medaili z Tokia. Říká, že právě na souboj pod pěti kruhy ladí všechno. Nejenom tréninky, ale i závodní program.

„Je pravda, že loňské mistrovství světa v Budapešti bylo už asi mým desátým závodem v sezoně. Nechci říct, že by mě zrazovalo tělo, ale spíš už chuť nebyla taková. Letos by to bylo se dvěma vrcholnými akcemi ještě náročnější. Proto jsme to nastavili tak, že mě před olympiádou čeká maximálně pět závodů, které by mě měly otestovat a připravit, abych mohl v Paříži bojovat o co nejvyšší umístění,“ líčí.

Dva už má za sebou, zbývají tedy tři. Tím nejbližším bude právě Zlatá tretra. Původně ho na ní měl vyzvat i úřadující olympijský i světový šampion Níradž Čopra z Indie, jenže ten se zranil na tréninku. I tak je ale startovní listina nabitá.

Do Slezska míří grenadský mistr světa z let 2019 a 2022 Anderson Peters či Němec Julian Weber, mistr Evropy z Mnichova 2022, který však v posledních závodech Vadlejcha v lásce příliš nemá, vždyť ho český oštěpař odsunul na nepopulární čtvrtou pozici na mistrovství světa v Budapešti i Eugene.

„Musí mě milovat,“ usmál se Čech. „Ale ne, to říkám nadneseně. Jsme kamarádi, jeden o druhém víme, jací jsme oštěpaři, a že když máme den, umíme hodit daleko. Julian v prvním závodě ukázal, že je v životní formě. Já jsem možná také. Tak to bude zajímavé.“

Oštěpař Jakub Vadlejch během kvalifikace na mistrovství světa v Budapešti.

Nezdravou rivalitu necítí ani s jinými soupeři. Že se blíží vrchol čtyřletého snažení? Kdepak, zatím odlišnou atmosféru na stadionech nepociťuje.

„Zatím žádné napětí kvůli Paříži neprobíhá. Dauhá bylo uvolněné, ale tak je to vždy, přispívají tomu i ideální podmínky. V reálu ale ani taková nevraživost není. Když někdo hodí víc než já, tak to uznám. Nemám problém s nikým,“ vykládá.

Tretra bude pro Vadlejcha i testem před mistrovstvím Evropy v Římě, které bude jeho letošním druhým – byť samozřejmě menším – vrcholem.

„Všechno směřuju k Paříži, ale přišlo by mi škoda na Evropě nezávodit,“ má jasno. „Jelikož je kvalifikaci a finále sotva ve třiceti hodinách, tak ho budu brát jako takový mítink. Kvalifikací se budu snažit co nejrychleji a jakkoli prolézt. A ve finále budu věřit, že to bude stát za to.“