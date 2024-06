Fotbalisté si na kempu v Rakousku poprvé zatrénovali, trápí je deštivé počasí

„Dopoledne jsme měli trénink. Byl takový náběhový, trochu kondiční, i lehká posilovna. Prostě takový zapracovávací, abychom se nastartovali do týdne, který nás čeká,“ řekl ve videonahrávce od FAČR defenzivní univerzál Tomáš Holeš.

Český tým se ubytoval v hotelu Falkensteiner, odkud to má kousek na hřiště. „Hotel je super, je krásný. Je tady krásná regenerace. Takže všechny podmínky pro to, abychom podali nejlepší výkon, tady jsou. Navíc to prostředí je nádherné, ty Alpy a vše okolo,“ rozplýval se Holeš.

Méně radosti už mu dělá, že i v Rakousku je v těchto dnech podobně jako v Česku deštivo. „Počasí je nepříjemné. Prší, což mi úplně nevadí, ale jde o terén, který je podmáčený. Prší tu už několikátý den v kuse. Ač hřiště vypadá nádherně, už je promáčené a začne se to trochu ničit. Z toho mám trochu obavy, abychom si to nezničili a potom až to vyschne, aby to nebylo špatné. Nedá se nic dělat,“ konstatoval Holeš.

V neděli odcestovalo do Schladmingu 25 z 26 nominovaných hráčů. Až dnes se k mužstvu připojil záložník Antonín Barák, který o víkendu ještě hrál s Fiorentinou poslední zápas italské ligy. Finální výběr pro Euro musí Hašek nahlásit nejpozději do pátku, kouč nicméně se všemi 26 hráči v nominaci počítá pro šampionát.

Jediný nováček v týmu záložník Lukáš Červ z Plzně se dopoledne oficiálně uvedl spoluhráčům. „Trenér mě nejprve představil u videa a pak jsem byl v kolečku před tréninkem. Jen jsem se představil, nic hrozného. Kluci říkali, ať si den předem připravím do toho kolečka nějaký vtip, ale zapomněl jsem na to. Tak jsem se jen představil a to bylo vše,“ uvedl Červ.

Tým také poprvé absolvoval rozcvičku pod novým francouzským kondičním trenérem Dyonem, který pracuje i pro německý Mönchengladbach. „Úplně jsem to nečekal, že do toho takhle vletíme. Bylo tam ze začátku nějaké cvičení, asi se nám chtěl trochu předvést, tak nám dal trochu do těla. Jinak vypadá jako v pohodě chlap a na svém místě,“ řekl Holeš. „Byl takový namotivovaný, nahecovaný. Za mě dobré,“ smál se Červ.

Haškovi svěřenci chtějí v Rakousku co nejlépe vyladit formu na start Eura, do něhož vstoupí 18. června proti Portugalsku. „Dnes večer nás čeká první video. Takže jsem zvědavý, co tam budeme řešit. Jestli už se budeme chystat na Portugalce, nebo jestli budeme řešit nás, naši hru. Myslím, že v následujících dnech už začneme pracovat na taktice, aby si tým sedl dohromady a aby vše fungovalo,“ uvedl Holeš.

Během rakouského kempu český tým v pátek sehraje v Grödigu přípravný zápas proti Maltě. Po návratu do Čech pak příští pondělí nastoupí v Hradci Králové ke generálce před šampionátem proti Severní Makedonii.

„Malta je ideální soupeř na takové rozjetí. Trenéři si budou chtít třeba něco vyzkoušet a na to bude prostor. Pak už je generálka. Myslím, že Severní Makedonie v minulosti vyřadila Itálii. Ukázala, že není žádný outsider, ale nepříjemný soupeř. Myslím, že to bude dobrá prověrka,“ dodal Holeš.

Do dějiště mistrovství Evropy odletí národní tým ve čtvrtek 13. června. Do šampionátu proti Portugalcům vstoupí v Lipsku, další dva duely skupiny odehraje v Hamburku, kde nejprve změří síly s Gruzií a poté s Tureckem.