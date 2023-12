Na Zlatou tretru Ostrava se vrátí stovka žen. S nadějnou sprinterkou Maňasovou

Po třinácti letech se na Zlatou tretru vrátí stovka žen. Ve čtvrtek to ohlásili pořadatelé věhlasného atletického mítinku.

Důvodem je Karolína Maňasová... Dvacetiletý velký talent z SSK Vítkovice, který objevila v Novém Jičíně trenérka Irena Šádková a nyní jej v Ostravě připravuje Ivo Pištěk.

„Že bych byla jeden z důvodů... To je něco neuvěřitelného. Byla jsem překvapená, když mi to řekli. Je to pro mě velká čest a pořád to ještě nějak zpracovávám,“ vyprávěla Maňasová, když ze sebe setřepala nervozitu, že mluví před spoustou lidí.

Kdy se to dozvěděla?

„Ke konci listopadu. Řekl mi to pan Juck, když jsme se dohodli, že bude můj manažer,“ odpověděla.

Alfonz Juck, který je i manažerem Tretry, upozornil, že vítkovická sprinterka o sobě letos dala vědět, když zaběhla 11,26 vteřiny, což je národní rekord do 23 let. Ženský 11,09 drží od roku 1981 Jarmila Kratochvílová.

Na ten si Maňasová zatím netroufá, ale... „Ten do třiadvaceti let plánuji ještě kousek posunout. Mám na to. A Tretra bude při mém pokusu hrát velkou roli,“ řekla Karolína Maňasová.

„Její rekordní čas, který je na české poměry rychlý, byl impulz pro návrat ženské stovky,“ potvrdil Alfonz Juck. „Kromě Jarmily Kratochvílové žádná jiná česká sprinterka na Tretře neběžela stovku pod 11,40. Je tam historická mezera, kterou by Karolína z pohledu českých sprinterek mohla zaplnit.“

Její soupeřkou bude mimo jiné Polka Ewa Swobodová, nejlepší evropská sprinterka současnosti.

„Letos ve finále Diamantové ligy poprvé zaběhla stovku pod jedenáct vteřin,“ připomněl Alfonz Juck.

To se zatím na ostravském mítinku povedlo jen Jamajčance Veronice Campbell-Brownové v roce 2011 – 10,76 a před tím v roce 1973, kdy se časy ještě měřily ručně, Němce Renate Stecherové. Její výkon 10,9 byl světový rekord.

„Bude to moje první Zlatá tretra, takže se velmi těším,“ vzkázala přes organizátory Ewa Swobodová. „Bude to důležitý start před mistrovstvím Evropy v Římě. Vím, že ostravská dráha je rychlá, a tak mým cílem bude čas pod jedenáct vteřin. Věřím, že mě přijedou podpořit i polští fanoušci.“

Dodala, že byť bude na mítinku závodit poprvé, prostředí zná, protože v zimě jezdí trénovat do ostravské atletické haly.

Juck upozornil, že muži v Ostravě už skoro každý rok běhají pod deset vteřin. „A jejich sprint bude znovu v programu,“ uvedl.

Atleti poběží i 400 metrů, kde bude největší hvězdou olympijský vítěz Steven Gardiner z Baham.

„Když v roce 2019 získal titul mistra světa, zaběhl národní rekord 43,48 vteřiny, což je super čas,“ upozornil Alfonz Juck. „Je to nejlepší čas za minulé čtyři roky a šestý v historii čtyřstovky.“

Juck věří, že by poprvé za 63 let Zlaté trety mohl padnout čas pod 44 vteřin. „Gardiner je letos světovou tabulkovou jedničkou výkonem 43,74 vteřiny,“ podotkl Juck. „Na letošním mistrovství světa v Budapešti neuspěl jen pro to, že se v semifinále zranil.“

K vrcholům Zlaté tretry Ostrava 2024 bude tradičně patřit i oštěp.

„Už teď se moc těším,“ hlásil na dálku ze soustředění Jakub Vadlejch. „Je to můj velmi oblíbený mítink. Dvakrát jsem ho vyhrál a doufám, že příští rok na něm prolomím smůlu minulých let, kdy se mi tam vzdálenostně nedařilo. Doufám, že před olympijskými hrami předvedu, co ve mě je, a ostatním pošlu vzkaz.“

Start už potvrdila i oštěpařská mistryně světa Japonka Haruka Kitaguči, kterou připravuje domažlický trenér David Sekerák.

„Ahoj, Ostravo,“ pustili pořadatelé videopozdrav od Kitaguči. „Příští rok přijedu znovu a pokusím se překonat rekord mítinku. Nezapomeňte si koupit lístky. Budu se těšit.“ Svou promluvu zakončila úvodem písničky Jaromíra Nohavici, když zpívala: „Ostravóóó...“

Vstupenky už jsou prodeji a stojí na tribunu 1 000 a 1 500 korun. Do ochozů sto korun.