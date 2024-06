Na jedničku s odvahou. Markéta patří k nejlepším, cítí trenér Vondroušové

„Určitě má teď nejlepší formu ze všech. Je světová jednička a stačí se podívat na její bilanci, která ani nepotřebuje komentář,“ zdůraznil Hernych před českými novináři v Paříži, že Šwiateková na oranžovém povrchu drží šňůru 16 výher v řadě.

Už tušíte, s jakou taktikou na ni půjdete?

Strašně záleží, jak si kdo věří, co umí a co může a nemůže dělat. Když vaše hra nestojí na tom, že do úderů střílíte, tak to samozřejmě nemůžete zkusit zrovna na ni. Musíte vycházet ze své hry a zapojit do ní třeba víc odvahy.

Markéta s Polkou loni dvakrát prohrála, dá se z těchto utkání poučit?

Určitě. Tehdy sice hrály na betonu, takže v úplně jiných podmínkách, ale ze zápasů si samozřejmě můžete něco vzít. Třeba různé kombinace, které ona hraje, co předvídá, co na ni platí a co naopak Maky dělá dobře. Dneska máte perfektní přístup ke všem zápasům, co kdy odehrála, takže tohohle materiálu je až až.

Zažívá vaše svěřenkyně nejlepší turnaj v sezoně?

Povedl se jí i Stuttgart, kde byla v semifinále a kde jsme začali po delší pauze a tréninkovém bloku. Přijde mi, že teď je na tom podobně. Hlavně jsem rád, že se její tenis zlepšuje. Už zápasy jen nepřebojovává. Je víc v pohodě, už nemusí přemýšlet, co na kurtu udělá, ale dostává se dobrého zápasového tempa.

V Paříži zvládla čtyři duely proti soupeřkám mimo první devadesátku žebříčku, ale říkala, že byly hodně zdatné. Jak jste cestu do osmifinále vnímal vy?

Souhlasím. První kolo s Masárovou vydřela, ve druhém s Volynetsovou se mi líbila jen půlka zápasu. Taky ho musela vybojovat, což je mnohdy cennější, než když hrajete dobře. Pak šla na Francouzku Paquetovou, což byl výborný test.

V čem?

Soupeřka mě překvapila, protože hrála strašně dobře. Navíc Francouzi udělali výborné prostředí, strašně bouřlivé, ale i celkem férové. Maky se v tu chvíli víc uzavřela do sebe a dostala se do správného rytmu, což pak potvrdila i v osmifinále s Danilovičovou. Proti ní to byl vyloženě dobrý zápas.

Druhé kolo s Američankou Volynetsovou musela kvůli dešti hrát ve dvou dnech, jak bylo čekání a odkládání náročné?

Strašně moc. Ale bylo perfektní, že dokázala udržet koncentraci a zápas dotáhnout, protože Volynetsová hrála velice dobře a nedala jí míček zadarmo.

Nemrzí vás, že Markétu coby nasazenou pětku dali poprvé na kurt se střechou až v osmifinále?

Samozřejmě je větší pohoda, když víte, že hrajete v tolik a tolik hodin a že vám zápas nepřesunou nebo nepřeruší. Takhle koukáte, kdy už budete hrát, často dlouho sedíte na jednom místě, pak se jdete rozcvičit, ale zase začne pršet… Maky šla jednou na kurt jen na jeden game. Tohle je pro hráče opravdu náročné.

Po osmifinále prozradila, že ji trápí ruka. Jde o vážné potíže?

Je to u levého ramene a určitě ji to bolí. Ale chodí za fyzioterapeuty, takže uvidíme.

Wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová a její kouč Jan Hernych na pražské Štvanici.

Na třech grandslamech z posledních čtyř se probojovala vždy minimálně do čtvrtfinále. Jak vás tato bilance těší?

Je skvělá. Maky z mého pohledu patří mezi nejlepší hráčky na světě a jde vždycky jen o to, jak se sezona bude vyvíjet. Přichází v ní mnoho okolností, které vám mohou pomoct, nebo naopak uškodit. Ale podle mě herně, povahou i osobností patří mezi ty nejlepší.

Jak byste charakterizoval její letošní rok?

Od loňského US Open se s ní táhl bolavý loket, po New Yorku jsme začali trénovat až krátce před Turnajem mistryň v Cancúnu. Trápilo ji to fakt dlouho, zranění se pak ještě nakupila. Takže asi i proto je tahle sezona zatím taková rozháraná.

Markéta hned od začátku ledna hrála United Cup v Austrálii. Má na ni vliv i fakt, že v zimě neměla moc času na odpočinek a přípravu?

Přesně tak. Na konci minulé sezony dostala zabrat. Ještě na US Open hrála úplně skvěle, pak ji loket srazil dolů. Potom měla krátkou pauzu, do toho onemocněla. Nebylo to zkrátka ideální.

Nešťastné události ji navíc potkávaly i v osobním životě, v březnu jí zemřel dědeček.

To ovlivní úplně každého. Byla to další věc, která jí sezonu narušila.

Řešila i rozvod. Řekl byste, že tohle špatné období už je za ní?

Myslím, že ano. Už to má sebou.

Roland Garros příloha iDNES.cz

Po Indian Wells, odkud odletěla právě kvůli dědečkovi, na turnajích dlouho nestartovala. Měli jste alespoň čas připravit se na antuku?

Ano, trénovali jsme hodně, skoro měsíc v kuse. Takže natrénováno má, teď jen přidat zápasy. Ty potřebuje každý, Markéta určitě taky. A hlavně ty vítězné, prohrané už tolik ne. (směje se)

Zanedlouho začíná Wimbledon, kde bude Markéta obhajovat loňský titul. Vnímáte to nějak?

Ani bych neřekl. Pro mě je důležité, že se dostává do pohody. Vyhrát takhle pár zápasů v řadě potřebovala už od začátku sezony. Párkrát jí to uteklo, párkrát to bylo přerušeno nějakými událostmi. Pro tenisty je nejdůležitější, aby hráli zápasy a vyhrávali je. Pak přestanou přemýšlet nad tím, co mají na kurtu dělat, a hrají automaticky.