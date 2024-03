Ostrava se těší na hvězdy. Na Zlatou tretru dorazí Duplantis, Jacobs i Tamberi

„Duplantis je současný nejlepší atlet světa. Těší nás, že dává přednost Ostravě před mítinkem Diamantové ligy v Oslo, který bude o dva dny později,“ řekl manažer Tretry Alfonz Juck.

Co Duplantise přesvědčilo, že se po roce do Ostravy vrátí?

„Loni se mu u nás moc líbilo, atmosféra, starostlivost. Na tom, aby opět přijel, jsme ale pracovali od minulé Tretry. Trochu nám i nahrálo, že pouhé dva dny po závodech v Oslu je hned Diamantová liga ve Stockholmu, což je jeho domovský mítink,“ odpověděl Juck.

Po Ostravě tak bude mít mezi soutěžemi nepatrně delší prodlevu.

Švédský tyčkař Armand Duplantis během halového MS v Glasgow.

Podle Jucka jsou však důležité i osobní vazby. „Je to podobné jako jsme to kdysi měli s Usainem Boltem,“ připomněl jamajského sprintera.

Duplantis se na Zlaté tretře představí potřetí, přičemž loni na ní skočil její rekord 612 centimetrů.

„Loni jsem měl skvělou formu. Doufám ale, že to letos bude ještě lepší. Bude to nejen zábava, ale i zkouška formy před olympiádou,“ prohlásil Armand Duplantis.

„Jeho výkon bude letos těžké posunout, ale tyčkaři budou opět skákat pod hlavní tribunou,“ upozornil Alfonz Juck.

Váží si toho, že v roce, kdy se uskuteční atletické mistrovství Evropy v Římě, budou v Ostravě i největší italské hvězdy.

Olympijský vítěz na stovce, nejrychlejší Evropan v historii s rekordním časem 9,80 vteřiny Jacobs poběží na Tretře poprvé.

Marcell Jacobs

„Slyšel jsem, že v Ostravě je skvělé publikum a rychlá dráha, a to si nemohu nechjat ujít,“ vzkázal Marcell Jacobs, který loni na podzim změnil trenéra a s Ranem Raiderem se připravuje na Floridě. „A bude to pro mě jeden z rozhodujících startů před evropským šampionátem.“

Gianmarco Tamberi dorazí počtvrté, přičemž při svém minulém startu v roce 2022 skokem 230 centimetrů vyhrál.

„Mám rád ostravský stadion a také tamější počasí. Skáče se mi tam velmi dobře. Těším se, až vám předvedu nějaké velké skoky, ale bez vaší podpory to nepůjde,“ láká diváky Gianmarco Tamberi.

„Snad i on přispěje k tomu, že stadion bude vyprodaný,“ podotkl Alfonz Juck. „Bude to jeho jediný start před mistrovstvím Evropy v Římě a o to bude pro něj důležitější.“

Na souboj s Tamberim, který je jeho velkým vzorem, se těší i nejlepší český výškař Jan Štefela.

Gianmarco Tamberi

„Je to pro nás ostatní výškaře velká legenda. Na to, co předvádí, můžeme jen zírat a učit se. Pro mě to bude i velká příležitost ukázat, co ve mě je. Vždyť budu skákat skoro doma, protože pocházím ze Zátoru u Krnova,“ připomněl Štefela své kořeny, byť je členem Škody Plzeň a připravuje se s podporou Vysokoškolského sportovního centra v Praze. „Když jsem začínal, tak jsem často jezdil na tréninky i do Ostravy. Je pro mě čest závodit na tak prestižním mítinku.“

Na Tretře se opět představí kompletní česká špička.

„Těším se, že přijede Ewa Swoboda,“ zmínila česká halová rekordmanka na 60 metrů Karolína Maňasová stříbrnou sprinterku z březnového světového šampionátu v Glasgow. „Na ostravském Czech Gala Indoor mi to s ní letos nevyšlo, takže na Zlaté tretře budu mít příležitost to trochu napravit, třeba se vytáhnu k nějakému super výsledku.“

Fanoušci si zatím koupili kolem 3 500 vstupenek z celkové zhruba patnáctitisícové kapacity.

„Na tuto dobu je to docela slušný počet. Věřím, že po dnešním ohlášení dalších hvězd prodej stoupne, protože Duplantis, Tamberi a Jacobs jsou opravdu atleti, kteří jsou schopni diváky přilákat,“ prohlásil ředitel spolupořádajícího SSK Vítkovice Oldřich Zvolánek.