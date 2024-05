Alekna vládl diskařům na Diamantové lize v Maroku, zářila i půlkařka Sekgodisová

Mítink atletické Diamantové ligy v Marrákeši (Maroko) Muži:

100 m (vítr -0,8 m/s): 1. Eseme (Kam.) 10,11, 2. De Grasse (Kan.) 10,19, 3. Azu (Brit.) 10,25.

400 m: 1. Doom (Belg.) 44,51, 2. Samukonga (Zambie) 44,54, 3. Ndori (Botsw.) 44,59.

800 m: 1. Wanyonyi 1:43,84, 2. Kinyamal (oba Keňa) 1:43,98, 3. Meziane (Fr.) 1:44,13.

1500 m: 1. Habz (Fr.) 3:32,86, 2. Mills 3:33,47, 3. Giles (oba Brit.) 3:33,50.

3000 m př.: 1. El Bakkali (Mar.) 8:09,40, 2. Wale (Et.) 8:09,78, 3. Serem (Keňa) 8:10,82.

Trojskok: 1. Martínez (Kuba) 17,10, 2. Pichardo (Portug.) 16,92, 3. Dos Santos (Braz.) 16,90.

Disk: 1. Alekna (Lit.) 70,70, 2. Denny (Austr.) 67,74, 3. Stahl (Švéd.) 67,49. Ženy:

200 m (-1,0 m/s): 1. Jacksonová (Jam.) 22,82, 2. Konéová (Pobř. slon.) 22,96, 3. Parisotová (Fr.) 23,02.

800 m: 1. Sekgodisová (JAR) 1:57,26, 2. Alemuová (Et.) 1:57,70, 3. Yarigová (Benin) 1:59,96.

5000 m: 1. Eisaová 14:34,16, 2. Tesfayová (obě Et.) 14:34,21, 3. Jebitoková (Keňa) 14:35,64.

400 m př.: 1. Claytonová 53,98, 2. Salmonová (obě Jam.) 54,27, 3. Ryžykovová (Ukr.) 55,09.

Výška: 1. Topičová (Srb.) 198, 2. Honselová (Něm.) 191, 3. Apostolovská (Slovin.) 191.

Tyč: 1. Moserová (Švýc.) 473, 2. Bruniová 465, 3. Molinarolová (obě It.) a Stefanídiová (Řec.) obě 455.

Koule: 1. Jacksonová (USA) 20,00, 2. Ogunleyeová (Něm.) 19,40, 3. Mittonová (Kan.) 19,36.