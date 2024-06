Rakouská pošta přišla s novinkou. Balíky bude doručovat až do zamčeného bytu

Nová rakouská doručovací iniciativa je logickým následkem rostoucího zájmu o online nakupování. Jen v roce 2023 rakouská pošta odbavila rekordních 200 milionů balíků. Tamní spotřební návyky se rychle mění, a to zejména u mladé generace, která na online nákupy nedá dopustit, píše agentura Bloomberg.

Rakouská pošta se nyní zaměřuje na nákupy v městských oblastech. Na rozdíl od těch venkovských tam totiž není možné nechat balíky jednoduše na zahradě nebo třeba v garáži. Obyvatele měst nemají většinou k dispozici žádné venkovní úložiště, což je v praxi často nutí čekat na balík i dlouhé hodiny doma, nebo si zásilky následně vyzvednout v boxu či na jiném výdejním místě.

Doručování zásilek přímo do domácnosti se v Rakousku testovalo od roku 2021. Za novinkou stojí společnost Österreichische Post, která bude dostupná bez příplatku všem Rakušanům starším 18 let. Nová služba ale mezi některý Rakušany vyvolala rozruch. Systém však vyvolává i obavy o bezpečnost, ačkoliv během pilotní fáze se žádné problémy neukázaly.

„Pro masy lidí je samozřejmě těžké si představit, že by si do svého bytu pustili někoho cizího. Ocení to specifická cílová skupina, kterou chceme oslovit,“ řekl pro Bloomberg mluvčí rakouské pošty Markus Leitgeb.

V USA to znají

Nová služba má také potenciál eliminovat krádeže balíků, které jsou doručovateli ponechávány mimo byt. V posledních letech tento typ kriminality roste i v Rakousku.

Ačkoliv je tento způsob doručování zásilek v Evropě ještě poměrně neznámý, třeba ve Spojených státech amerických je to jinak. Společnost Amazon kupříkladu nabízí doručení balíků díky inteligentnímu klíči až do garáže a společnost Walmart dokonce přišla s možností vyložení nákupu až do ledniček zákazníků.

Ne však všechny podobné pokusy v minulosti uspěly. Řadí se sem třeba způsob doručování Amazonu, který se zaměřoval na doručování balíčků do kufrů aut.

Rakouská pošta každopádně uvedla, že prvotní zájem o doručení zásilek až do bytu byl v prvních hodinách ohromující. Během prvních 24 hodin od oznámení novinky o ni vyjevilo zájem dva tisíce lidí.