Po modelce molekulární bioložka. Mediální magnát Murdoch se oženil

Americký magnát australského původu byl ženatý čtyřikrát, naposledy s herečkou a modelkou Jerry Hallovou. S předchozí ženou Wendi Dengovou byl Murdoch 14 let, mají spolu dvě dcery a rozvedli se v roce 2013. Miliardář, který je považovaný za jednoho z nejvlivnějších lidí světa, má celkem šest potomků.

O Murdochově vztahu se Žukovovou se spekulovalo od té doby, co magnát loni v dubnu překvapivě odvolal své zásnuby s modelkou a bývalou policejní kaplankou Ann Lesley Smithovou. Se svou současnou manželkou se zasnoubil letos na jaře.

Loni na podzim Murdoch odstoupil z čela správních rad svých společností Fox Corp a News Corp. Ukončil tak zhruba sedmdesátiletou kariéru, během které vybudoval mediální impérium sahající od Austrálie po Spojené státy. Patří do něj mimo jiné americká televizní síť Fox, britský list The Times, britský bulvární deník The Sun či americký finanční list The Wall Street Journal (WSJ).