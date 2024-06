Canter získal na European Open první titul, Mrůzek neprošel cutem

Poprvé od srpnového Czech Masters ve Vysokém Újezdě se mezi evropskou elitou představil Filip Mrůzek. V úvodních dvou kolech zahrál shodně dvě rány nad par a neprošel cutem.

Prvenství se Canter dočkal po čtyřech druhých místech na DP World Tour. „Po tomhle jsem vždycky toužil. Teď, když se mi to povedlo, se mi otevřou nějaké další příležitosti. Pokusím se dostat v žebříčku nahoru, abych si mohl zahrát na těch největších světových turnajích,“ uvedl Canter.

Věří, že by nyní mohl začít vyhrávat častěji. „Musíte vědět, jak vyhrávat. Tuhle víru získáte, až když se vám to povede. Snad je to znamení, že mohu jít od úspěchu k úspěchu,“ prohlásil.