Djokovič završil vítězný obrat ve tři ráno: Spát nechci, není někde párty?

Boj začal v sobotu pozdě večer a mečbol proměnil až v neděli sedm minut po třetí hodině ranní, čímž se postaral o nejpozdější konec v historii pařížského grandslamu.

„Kdo by teď s takovým adrenalinem dokázal spát? Jestli zrovna někde probíhá párty, dorazím,“ vtipkoval. „Je neskutečné, že tu pořád ještě jste, dokonce vidím i nějaké děti,“ chválil obecenstvo na centrálním dvorci Philippa Chatriera.

Za to, že diváci vydrželi tak dlouho ponocovat, se jim Srb odvděčil zarputilým výkonem a triumfem 7:5, 6:7, 2:6, 6:3 a 6:0. „Dost možná nejlepší zápas, jaký jsem zde v životě odehrál,“ poznamenal trojnásobný šampion Roland Garros.

Novak Djokovič hecuje publikum během třetího kola Roland Garros.

Otočku světové jedničky a obhájce loňského titulu z 1:2 na sety proti houževnatému Italovi mohutně prožívala i jeho manželka Jelena. Na tribuně samou radostí skákala a křičela z plných plic.

I tato reakce ukazuje, že postup do grandslamového osmifinále, který pro Djokoviče v posledních letech platil za běžný standard, letos znamená mnohem víc.

Roland Garros příloha iDNES.cz

Čerstvě 37letý Srb totiž v sezoně stále čeká na první finálovou účast, a pokud by po výpadku v semifinále Australian Open nedobyl pohár ani na Roland Garros, dost možná by nadobro vyklidil pozici na vrcholu a přenechal ji mladším.

Šampion 24 grandslamů si to moc dobře uvědomuje a v Paříži zatím úřaduje poměrně spolehlivě: v úvodních dvou kolech neztratil ani set, první vážnější prověrku s Musettim navzdory potížím ustál.

„Byla to skvělá bitva, ve které jeden z nás musel prohrát. Na začátku čtvrtého setu jsem měl trochu štěstí, protože on byl do té doby silnější a já nemohl najít odpovědi.“

Novak Djokovič dobíhá míček ve třetím kole Roland Garros.

Otázkou je, jestli ho v dalším pokračování jeho mise nebude omezovat extrémně pozdní konec zápasu, který mu ubral spoustu sil a rozhodil denní (i noční) rytmus.

Na regeneraci měl celou neděli, v pondělí se v osmifinále střetne se 27. hráčem žebříčku, Argentincem Franciskem Cerúndolem.

Že proti Musettimu nastupoval na kurt až kolem půl jedenácté místo plánovaných 20.15, způsobil déšť, který letošní antukový svátek otravuje už od začátku.

Dva největší kurty sice disponují zatažitelným krytem, ale jelikož program na okolních nabral obří skluz, organizátoři museli některé duely přesunout pod střechu, aby v turnaji pokročili co možná nejvíc.

V sobotu tak centrální dvorec Philippa Chatriera pojal o jedno utkání navíc: dohrávku Grigora Dimitrova a Zizoua Bergse, která se nakonec protáhla na čtyři sady. A před ní se Alexander Zverev a Tallon Griekspoor tahali v pěti.

Vytrvalé pršení ale nepřitížilo jen Djokovičovi. Program Roland Garros se kvůli němu rozházel natolik, že v deblech se teprve v neděli hrála některá první kola, zatímco jiné páry už byly ve třetí rundě.