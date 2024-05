Novotný mi dal tříhodinový „nálev“ ohledně Bartošové, popsal Filip Rajmont

Na svoji roli se poctivě připravoval. Podíval se na dokument Dělníci bulváru, kde má právě Pavel Novotný hlavní slovo a také ho před natáčením osobně navštívil. „Dostal jsem od něj tříhodinový ‚nálev‚. Byl jsem rád, že se mi věnoval a že mi vysvětlil celou tu anabázi ohledně Ivety Bartošové. Velmi otevřeně ale mluvil i o svojí vlastní minulosti. Takže díky tomuto setkání jsem vypozoroval, jak mluví, jak se chová i jak gestikuluje, a na natáčení jsem šel jak se říká nabrífovanej,“ vzpomíná Filip Rajmont.

Novotný se nikdy netajil tím, že pro dobrý článek je schopný udělat cokoliv. V seriálu zazní i jeho proslulý výrok, že jednoho dne novináři Bartošovou uštvou k smrti. Sám šel „příkladem“. Rajmont se ale neodvažuje někoho soudit. „On prostě takhle mluví, je to jeho styl, ale na druhé straně nebuďme nespravedliví. Iveta spáchala sebevraždu. Ale kdo ví, co ji k tomu dohnalo,“ říká.

Filip Rajmont v minisérii Iveta (2024)

„Jestli to byl alkohol, špatný výběr partnerů či pozornost bulváru, vůči kterému se nijak zvlášť nevymezovala. Tohle je spojená nádoba smutného osudu ženské, která podle mě v podstatě jenom hledala lásku a byla nešťastná. A bohužel se o ni nikdo nepostaral, ani ona sama. Na druhou stranu mám ze svého okolí vypozorované, že pokud někdo propadne závislosti na drogách nebo alkoholu a nechce si sám pomoct, tam mu pomoci není. A má to vždycky jenom jeden scénář,“ míní herec.

Sám byl závislý na nikotinu. Kouřil od patnácti let a to velmi intenzivně. Už přes dva roky je ale „čistý“. „Na Karlově náměstí je odvykací centrum pro lidi závislé na tabáku, tak jsem si říkal, že tam půjdu a nechám si poradit od odborníků. A skutečně mi pomohli. Ale spíš tím, že mě sledovali, že to se mnou nějak sdíleli a nebyl jsem na to sám. Nejdůležitější je stejně vaše vlastní rozhodnutí. A moje tělo a hlava se rozhodly, že už kouřit nechtějí a tuhle bitvu jsem vybojoval,“ popisuje.

Nejtěžší byl údajně první měsíc, ale díky speciální tabletě mu přestal nikotin chutnat, čehož využil. Teď se o sebe stará po všech stránkách. „Cvičím, hubnu a žiju si zdravě. Jsem takový seriózní pán,“ směje se. Svěřil se také do rukou osobního trenéra Víta Chaloupky, který ho pětkrát týdně trápí v posilovně. „Kila už nejdou dolů tak rychle, jako když jsem byl mladší, ale nevzdávám to,“ říká.

Změnil i pracovní prostředí. Po třinácti letech opustil Národní divadlo. „Zatím tam ještě dohrávám, takže se mi ani nezačalo stýskat. Ale za tu změnu jsem rád. Cítil jsem, že ji potřebuji. Teď jsme měli ve Švandově divadle premiéru Klece bláznů, ve které hraji a hostoval jsem v Laterně Magice, takže mám za sebou krásná představení a jsem saturovaný. Nikdy neříkej nikdy, ale momentálně do žádného angažmá jít neplánuji. Chci být na volné noze, nechat se inspirovat a určit si, jakým směrem se dál vydám,“ vysvětluje Rajmont.

Když se ohlédne za svými slavnými předky, říká si, že Zlatou kapličku opustil v pravý čas. „Všechny je tam tak trochu pozabíjeli, odešli jak zpráskaní psi,“ vzpomíná s nadsázkou. Prastrýc Karel Burian se napil louhu místo vody, kterou si předtím sám na představení nachystal (spekulovalo se o tom, zda šlo o nešťastnou náhodu nebo úklady nepřátel, pozn.red.). Táta onemocněl rakovinou, s mámou to taky nebylo nic moc, druhý prastrýc spadl do propadliště a následně zemřel. Takže já jsem z toho našeho rodu první, který odešel z divadla v plné síle a s nadšením,“ říká.

Filip Rajmont se už léta pravidelně objevuje i na televizní obrazovce. V nekonečném seriálu Ulice hraje Otu Puklického, učitele výtvarné výchovy. „Výtvarničit neumím,“ ale role je to dobrá. Když mám vyučovací hodinu, mluvím o umění a takový text se dá naučit. Kdybych hrál učitele fyziky a měl se kvůli tomu biflovat nějaké fyzikální zákony, asi bych to nezvládl,“ dodává.