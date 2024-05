Ženy vypadají nejlépe tehdy, když jsou bez muže, míní Anife Vyskočilová

Zastihli jsme vás na premiéře filmu Kaskadér s Ryanem Goslingem a Emily Bluntovou. Milujete tyhle americké akčňáky? Nebo chodíte na filmy kvůli krásným hercům?

Kvůli krásným hercům na filmy nechodím. Mám ráda filmy, které mají nějakou pointu. Mám ráda thrillery a staré filmy. Teď jsem po dlouhé době vyrazila na něco nového, abych viděla, jak se změnil styl filmování. Upřímně řečeno, nejsem příznivec hodně moderních věcí.

Oslavila jste kulatiny. Nebudu říkat jaké, ale...

Řekněte! Já se vůbec za to nestydím. Bylo mi padesát a cítím se na padesát. Neříkám, že bych vypadala lépe nebo hůř, než je můj věk. Každý člověk vypadá tak, jak mu to příroda nadělila a jak moc se o sebe stará. Jsem velice ráda, že jsem v tomto věku, protože si konečně můžu užívat mozek, který za ta léta už nějakým způsobem vyspěl. A děkuju i těm mým vílám tam nahoru. Za to, že můžu běhat, jsem zdravá a vypadám tak, jak vypadám.

Myslíte si, že určitou roli ve vaší kondici a v tom, že jste hodně energická, hraje temperament?

Já si myslím, že temperament má každý. Podle vás jsem hodně temperamentní, spíše si ale myslím, že jsem ve skutečnosti doma velmi poklidný člověk. Nemám ráda povídání, zavřu se, maluju si nebo si hraju, jsem zkrátka klidnější. Jestli kvůli temperamentu vypadám tak, jak vypadám: Myslím, že ne. V tom musí být genetika a to můžete vidět na svých dětech a vnoučatech, jak opravdu ta genetika vypadá.

Anife Vyskočilová s partnerem Jensenem (Praha, 17. dubna 2019)

A také je to o životním stylu, jak jste říkala.

Ano. Já si nepřipouštím, že mi je padesát, já to tak neberu. Nepočítám a neslavím narozeniny tak, že bych si řekla, že budu slavit, že jsem zas o rok starší. Proč bych to dělala? Je to den jako každý jiný. Myslím si, že je to hlavně o tom nastavení a myšlení každého člověka.

Když vidíte televizní pořady, ve kterých jste účinkovala před dvaceti lety, co byste dnes řekla té tehdy třicetileté Anife?

Musím říct, že jsem byla strašně roztomile naivní. V té době jsem neměla vůbec žádné zkušenosti, nevěděla jsem, co je televize, hodně jsem se učila za chodu a byla jsem taková spontánnější. Tak když to vidím, říkám si: Jo, Aničko, takhle ty jsi začínala. Já té holce fandím, vždycky říkám, že jestli existují příští životy, tak se chci narodit znovu jako žena. A budu moc ráda, jestli se narodím znovu jako Anife. Není to namyšlenost. To, co má Anife za sebou, co prožila, co zažívá a prožívá, je prostě to nejhezčí. A já za to tam nahoru moc děkuju.

Jak moc velkou roli hraje v tom, aby se žena cítila skvěle, to, jakého muže má vedle sebe?

Já si myslím, že velkou. Mám muže, ale teď je zrovna v Africe, protože pracovně hodně cestuje. Myslím, že ženy vypadají nejlépe tehdy, když jsou bez muže. Vždycky je to zkrátka v období, když nemají kolem sebe muže. Nevím proč. Asi proto, že když přijde do života ten muž, staráme se o něj a nestaráme se tolik samy o sebe.

Když je muž daleko, máte na sebe více času?

Zajdu do kina s kamarádkou, napustím si vanu a relaxuji, jdu na procházku do lesa... Dám si k jídlu to, co chci já, a neřeším, že přijde můj muž a musím dělat večeři a dělat mu super ženu. Ženy, co nemají ty muže, vypadají vždy lépe než ty, co muže mají.

Tkví to tajemství vztahu na dálku možná i v tom, že v něm není příliš času a prostoru na různé hádky?

Ano. Moje babička s mým dědou žili tak, že ona měla svůj domeček v kopci a děda měl dole velký dům. Babička byla s dědou vždycky třeba týden u něj v jeho velkém baráku, a když si od sebe chtěli odpočinout, ona si šla nahoru k sobě a byla zase chvíli tam ve svém domečku. Žili si takhle nádherně celý svůj život. Já to takhle také praktikuji se svým posledním mužem a jsem velice spokojená.