V Miss jsem se cítil jako dědeček, říká Zapletal. Promluvil i o čtvrté manželce

Miss Československo slaví 35. výročí vzniku této soutěže krásy. Při té příležitosti jste uspořádal setkání jejích finalistek a vítězek.

Já jsem tomu zpočátku říkal slet Miss. Ale moje žena Hanka mi to rozmluvila, protože to prý vypadá jako slet čarodějnic. Tak jsem od toho nakonec upustil. Před pěti lety jsme měli setkání po třiceti letech a bylo to také bezvadné. Ale to, co se dnes dělo tady, to už jsem dlouho nezažil. Všichni se utrhli ze řetězu a má žena, která se o organizaci dnešní akce starala, musela v posledních dnech dokonce odmítnout několik akreditací, jak velký o to byl zájem.

Jste letitý znalec krásy. Když se dnes podíváte na vítězky prvních ročníků, jistě uznáte, že je ani po letech neopouští jejich půvab.

Podívejte se na Ivanku Christovou. Na tu úplně první vítězku. Pravda, ona je dnes plnoštíhlá, ale má krásný obličej a pořád má takový esprit a šarm. Je jí, myslím, třiapadesát let, je to zralá žena, už dokonce babička. Když se na ty bývalé vítězky dívám, jsou to pořád krásný baby, fakt krásné holky.

Dnešní doba nahrává i zralé kráse, také jste toho názoru? Koho ze slavných osobností obdivujete za to, jak dovede vypadat i ve vyšším věku?

Možná ani ne proto, jak vypadá, ale Barbra Streisandová. To je taková moje životní favoritka. Je úžasná, má specifický druh ženské krásy a ošklivosti. Není moc krásná, má velký nos a malé oči, ale je to vlastně svým způsobem nádherná ženská. Když začne tančit a zpívat, tak to je pro mě opravdu něco. Celý život ji za to nejvíc obdivuji. Pokud se ptáte mě osobně, tak asi půjde spíš o trošku starší ženy, protože mně je dvaaosmdesát. Abych obdivoval osmnáctileté holky? Kvůli tomu jsem taky přestal dělat Miss. Jak jsem stárnul, už jsem byl o dvě generace starší než ony. Rád se podívám na mladou holku, zejména na ty naše krásky, ale samozřejmě se mi spíš líbí zralé ženy.

Alena Šeredová, Diana Kobzanová a Miloslav Zapletal

Říkáte, že tajemství krásy netkví jen v tom, jak člověk vypadá, ale i v tom, jak komunikuje, jak se umí prodat a všechno dohromady...

Také jaká to je osobnost, to je strašně důležité. Myslím, ze právě to na naší soutěži bylo nejcennější. Nehledali jsme jenom krasavice na první dobrou, nepředstavovali jsme dívky jen v plavkách nebo ve večerních šatech, ale také jsme k tomu vymysleli volnou disciplínu. To znamená, že dívky předváděly, co která umí. Některá hrála na piano, jiná dělala mažoretku.

Hledali jste osobnosti, nejen krásu.

Nechci říkat, že jsme hledali inteligenci. Ta k osobnosti samozřejmě nepochybně patří. Ale jak říkám, hledali jsme především osobnost. A to se nám myslím povedlo. Podívejte se třeba na Taťánu Kuchařovou, ta nevyhrála Miss World a Miss České republiky jen proto, že je to krásná ženská. Ona je také úžasná osobnost. Ivana Christová to samé. A mohl bych jich vyjmenovat ještě dalších deset.

Skončil jste s Miss a soutěž krásy ztratila punc. Čím si myslíte, že to bylo?

Já si myslím, že už to lidi trochu přestávalo bavit. Hlavně proto, že Michaela Maláčová založila svoji konkurenční soutěž a dívky, které se hlásily do Miss, se najednou „rozdrobily“. Pak byla ještě nějaká Miss Aerobik, nebo co to bylo. Najednou bylo těch Miss více a diváci o to přestávali mít zájem. To byl takový začátek toho mého rozhodnutí, že jsem od toho odešel. Ale hlavně jsem odešel, protože už mi bylo pětašedesát a těm novým holkám osmnáct. Připadal jsem si jako dědeček a už jsem to prostě nechtěl dělat dál.

Po skončení Miss vás čekala čtvrtá svatba, bral jste si vaší současnou paní. Ta je také stále krásná.

Rád bych řekl, že je krásná díky mně, ale bohužel to tak není. Já vím, že je krásná. Také to byl jeden z důvodů, ale malý důvod, proč jsme se sblížili a posléze jsme se stali manželi. Ale moje Hanka je také úžasná povaha. Kdybyste viděl, jak ji moji synové, děti i vnoučata všichni milují! Ona to s nimi umí a já na ní žárlím. Přijede k nám malý Albert a hned je to: Babičko, babičko! A za ní já, stojím vedle jak cukrář. To je jedna věc. Druhá věc je, že je to opravdu excelentní organizátorka. Je to chytrá baba, no! Miluju ji. Představte si, i ve dvaaosmdesáti letech opravdu milovat! Opravdicky ji miluju.