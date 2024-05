Smířil jsem se s doživotními následky, říká po vážné nehodě Jeremy Renner

Jeremy Renner přiznal, že si velmi dobře uvědomuje, že navzdory své houževnatosti se bude z trvalých následků po nehodě zotavovat po celý zbytek života.

„Musel jsem se s tím smířit. Je to něco, co potrvá do konce mého života. Už nikdy nebude nic stejné, „normální“, nebo takové, jaké to bylo předtím. Zpočátku to bylo opravdu těžké, ale díky tomu, že jsem to pochopil a smířil se s tím, se mi teď žije mnohem lépe. Jsem psychicky více v pohodě a mohu se konečně pořádně soustředit na své zdraví. Víc než kdykoli předtím, protože zkrátka musím. Rekonvalescence bude trvat tak dlouho, dokud budu žít v tomto těle. To znamená navždy,“ řekl herec.

Jeremy Renner a jeho dcera Ava na záběrech z nemocnice, natáčených během interview herce a Diane Sawyerové s názvem Příběh teroru, přežití a triumfu (2023)

Při vážné nehodě si Renner zlomil více než třicet kostí, měl natržené plíce a proražená játra. I přes obrovské bolesti musel podle svých slov zůstat v kritických okamžicích klidný a vyrovnaný.

Herec otevřeně promluvil i o tom, že jeho postupné zotavování prožívá celá rodina společně s ním. Zdůraznil, že nejen pro něj samotného, ale v životě obecně je důležité žít přítomností.

„Kdybych tehdy nezůstal i v tak šílené situaci v klidu a nesoustředil se na to, že musím dýchat, abych přežil, už bych tu nebyl. Zapomeňte na mé rozdrcené kosti, na tom nezáleží. Přemýšlejte o tom, že je nutné žít tady a teď. Ta nehoda je jen taková připomínka toho, co je v životě opravdu důležité,“ říká.

Renner také zmínil, že je velice hrdý na svou jedenáctiletou dceru Avu, kterou má s modelkou Sonni Pacheco. „Ona je pro mě vším. Je mou životní cestou,“ uvedl.

Třiapadesátiletý herec se momentálně chystá na natáčení pátého pokračování filmu Avengers, který půjde do kin s podtitulem The Kang Dynasty. Natáčení by mělo začít koncem tohoto roku, premiéru plánují producenti na jaro 2026.

VIDEO: Video z místa nehody herce Jeremyho Rennera: