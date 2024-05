Někteří mě mají za zlatokopku. Nenesu to lehce, říká manželka Ondřeje Kepky

Jana Kepková o manželovi a Česku

PROČ JSEM ŠLA DO ČESKA

Především kvůli studiu, na Slovensku mě žádná vysoká škola tak neoslovila. Praha mě ale lákala už dřív. Říkala jsem si, že bych tu ráda strávila část života. Na Slovensko se za zbytkem rodiny vracím, jak to jen jde. A rodina často jezdí za mnou.

Jana Kepková Jana Kepková s manželem (2019) Do Česka se z rodného Slovenska přestěhovala v roce 2012. Vystudovala obor multimédia v ekonomické praxi na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se taky poznala s Ondřejem, který tam už několik let přednáší. Pár tvoří devět let, před dvěma lety se vzali. Od studií se věnuje grafickému designu, nyní pracuje jako art director v reklamní agentuře.

ČÍM SI MĚ ONDŘEJ ZÍSKAL

Je to skutečný gentleman, o kterého se můžu kdykoliv opřít, se kterým se můžu o všem otevřeně pobavit a díky kterému jsem měla od první chvíle pocit absolutního bezpečí a jistoty. Od prvního rande dodnes si máme o čem povídat. Kolikrát se tak zapovídáme, že nevnímáme čas. Ale úplně první věc, kterou mě zaujal, byly jeho hluboké oči.

NÁŠ VĚKOVÝ ROZDÍL

Ze začátku jsme ho řešili a zbytečně se tím ubíjeli, než nám došlo, že na věku nezáleží. Od našich nejbližších jsme se dočkali podpory. Rýpalové ale byli a jsou. Sem tam zaslechnete štiplavou poznámku. Vím, že někdo mě má za zlatokopku. Bohužel kvůli mojí povaze podobné komentáře nenesu úplně lehce, ale snažím se s tím poprat.

ZA CO JSEM ONDŘEJOVI VDĚČNÁ

Za jeho neustálou a upřímnou péči a podporu nejen v pracovní sféře. Za to, že při mně stojí v každé chvíli. V každodenním životě taky za to, že mu nedělá problém cokoli vyřídit a vyřešit. Když je to jen trochu možné, nechávám to raději na něm.

MŮJ VZTAH K ARABELE

Když jsem Ondru viděla poprvé a zadívala se mu do očí, říkala jsem si: Odkud ho znám? Pomohla mi spolužačka a Google. Na internetu na mě vyskočil Honzík. Arabelu jsem jako malá viděla, ale pamatuju si jen útržky, proto se chystám pustit si ji celou znovu. Ondra u toho asi raději nebude.

KDY BUDEME MÍT DĚTI

V posledních letech jsme se potýkali s různými starostmi.

(Ondřej: Jana zažila odchod mých rodičů a podržela mě.)

Děťátko ale chceme a myslím, že přichází doba, kdy to necháme osudu a budeme doufat.

CO MĚ HODNĚ BAVÍ

Kromě grafiky a focení je to hudba – její poslech, objevování a taky hra na piano. V poslední době jsem propadla zahradničení. Už při stavbě našeho domu jsem se nemohla dočkat, až budu kolem něj běhat.

PROČ NEMLUVÍM ČESKY

Dokud češtinu pořádně neumím, raději nemluvím. Nechci být k smíchu. Člověk je taky lenivější, protože místní mu bez problémů rozumějí, a co víc – většina z mého okolí slovenštinu ráda poslouchá. V každém případě chci na sobě zapracovat.

Ondřej Kepka o kariéře a manželce

JAK SE RODIL NÁŠ VZTAH

Jakmile se Jana objevila ve třídě, věděl jsem, že je problém. Než jsem udělal první krok, uběhlo několik měsíců, kdy jsem se svými pocity bojoval a neustále si pokládal otázku, zda je přípustné jít na rande se studentkou. Nebyl to můj styl. Vzájemná náklonnost ale byla z obou stran tak silná.

Ondřej Kepka Jako režisér je podepsaný pod filmy, seriály, dokumenty či divadelními představeními. Dost položek má na seznamu hereckých rolí, všichni znají Honzíka z Arabely. Moderuje různé akce nebo v Českém rozhlasu Noční Mikrofórum. Je prezidentem Herecké asociace. Vystudoval DAMU i FAMU. Maminkou byla herečka Gabriela Vránová, strýcem herec Jaroslav Kepka.

NAŠE PŘEDSTAVY O DOMÁCNOSTI

Zatímco Jana vyrůstala v naprostém minimalismu, já díky mamince v bytě připomínajícím galerii. Takže v novém domě řešíme, jestli zdi nechat plné, nebo prázdné. Pro mě je v pořádku stěna plná obrázků. Jakmile vidím bílé místo, hned bych zatloukl hřebíček a něco pověsil.

(Jana se smíchem: Ale našli jsme spravedlivý kompromis. Je na stěna galerie, tři prázdné. To je fér, ne?)

CO SPOLU PODNIKÁME

Na krky si pověsíme foťáky a vyrazíme. Klidně se zdržíme půl hodiny na jednom místě ve snaze udělat co nejlepší záběr. Už jsme spolu přešli celé Krkonoše. Rádi poznáváme nová místa.

V ČEM SE OBOHACUJEME

Mimo jiné v hudebním vkusu. Jana má ráda především současnou americkou, britskou, vlastně světovou produkci. Ve mně je trochu zastydlý kovboj. Líbí se mi folk, který na Slovensku neznají. Ne že by mu Jana přišla na chuť, ale aspoň ho poznala.

KDY SE POTKÁVÁME PRACOVNĚ

Třeba při Cenách Thálie. Jana pomáhala s grafickou podobou medailonků nebo tiskovin. Stejně tak se podílela na znělkách Cen ministerstva kultury, které jsem taky režíroval. Nebo mi vytvořila plakát pro dokument Dopisy od Karla Čapka.

CO MĚ NEJVÍC ZAMĚSTNÁVÁ

Vedle vedení asociace se po stránce režie věnuju hlavně dokumentům. Mám tu nějaké scénáře hraných příběhů od jiných autorů k přečtení, ale i svoje rozepsané. A jsem nadšený, že se rozvíjím jako herec. V divadle Viola hraju v představení věnovaném Ferdinandu Peroutkovi. Po mnoha letech mám tedy v diáři stálé repertoárové představení. Pro Český rozhlas dělám dokumenty portréty herců. A do toho stále učím.

JÁ A HONZÍK Z ARABELY

Ta role by mi asi měla hrozně vadit, jenže k ní mám rozpolcený vztah. Na jednu stranu je to trochu trauma. Mě až fascinuje, že navzdory tolika cennějším projektům Honzíka nic nepřekonalo. Na druhé straně vím, že mi úloha přinesla mnoho dobrého a bylo by ode mě hanebné, kdybych Honzíkem pohrdal. Maminka taky byla pro všechny učitelka Hajská. Co by někteří dali za to, mít absolutně nezapomenutelnou roli.