Zdědil jsem řídnoucí vlasy, táta měl dobrou hlášku o sobě a Gottovi, říká Štaidl

„Mám se dobře, jsem momentálně víceméně spokojený. Dělám obchodního zástupce v jedné agentuře, věnuji se marketingu a ve volném čase také psychologii. Studium jsem musel ukončit, zároveň s prací to bohužel nešlo stíhat,“ popsal Artur Štaidl pro pořad Život ve hvězdách.

Syn zpěvačky Ivety Bartošové a skladatele, hudebníka a kapelníka Ladislava Štaidla se nikdy netajil tím, že má k hudbě velmi blízko. V minulosti působil v kapele Behind the Mirror, k muzicírování se prý možná jednou vrátí.

„Myslím si, že určitě. Ale spíš pro zábavu, jen tak pro sebe, protože mě to baví. Ale upřímně? Dost rád a dost často si opakuji jednu z tátových oblíbených hlášek, kterou používal v tomto smyslu poměrně dost často. Říkal, že jestli v Čechách někdy nějaké peníze v hudbě byly, tak už je vybral on s Gottem a nemá smysl se snažit o nějaké další,“ pobavil Štaidl.

Artur Štaidl (vlevo) a Karel Šimek na premiéře třetí řady minisérie Iveta (6. května 2024)

Jeho mladší verzi hraje v minisérii Iveta třináctiletý Karel Šimek. „Karel je skvělej. Měli jsme možnost se potkat při natáčení, samozřejmě se styděl, protože nevěděl, co má od toho očekávat. Je to přece jen jeho první zkušenost. Sedli jsme si, strávili jsme spolu nějaký čas během natáčení v Itálii. Myslím si, že podoba je skvělá a hlavně je stejně jako já vtipnej,“ chválí svého představitele.

Artur Štaidl si nově nechal narůst knírek. „Co jsem zdědil, to jsou řídnoucí vlasy. To je zkrátka věc, se kterou se člověk musí smířit. A knírek? Možná to dělám proto, aby mě nikdo nepoznal, možná proto, že se mi to líbí, možná proto, že mě knírek prostě baví,“ směje se.

Na veřejnosti si ho lidé podle jeho názoru stále méně často spojují se slavnými rodiči. „Když mám jednání v různých firmách, nemám pocit, že by to nějak ovlivňovalo mou práci. Myslím, že mladší generace si ani neuvědomuje, kdo jsem, což je na jednu stranu moc krásná změna. A lidé od čtyřiceti let nahoru si to třeba uvědomí, ale buď to neřeší, nebo to nedávají znát,“ dodává.

Arturova maminka, zpěvačka Iveta Bartošová, patřila od konce osmdesátých let k hvězdám české populární hudby. Třikrát se stala zlatou slavicí, vystupovala v úspěšných muzikálech a zahrála si též ve filmu. Dvakrát se vdala, ani jedno z manželství ovšem nebylo právě šťastné. Půvabná blondýnka ke konci života bojovala se závislostí na alkoholu, lécích i s nevyrovnaným soukromím. Svůj život ukončila sama, krátce po 48. narozeninách skočila pod vlak.

Otec Artura, hudebník, skladatel a textař Ladislav Štaidl vedl Orchestr Ladislava Štaidla, který doprovázel zpěváka Karla Gotta. Napsal hudbu k řadě filmům, písně skládal například pro Karla Gotta či Ivetu Bartošovou. Mezi jeho známé skladby patří například Kávu si osladím nebo Dám dělovou ránu. Později se Štaidl vrhl na podnikání. V říjnu 2015 mu tehdejší prezident Miloš Zeman udělil Medaili za zásluhy. Z prvního manželství měl Štaidl tři děti, s Ivetou Bartošovou pak syna Artura. Ladislav Štaidl zemřel v lednu 2021.