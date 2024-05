Bylo mi Artura líto, říká představitel mladého Štaidla z minisérie Iveta

Byla to nálož hlavně pro Annu Fialovou, která si v minisérii Iveta, jejíž třetí pokračování vypustila do světa platforma Voyo 10. května, zahrála Ivetu Bartošovou v obrovském časovém oblouku. Od nevinné dívky, která přichází do Prahy proslavit se jako zpěvačka, až po její tragický konec pod koly vlaku. Herečka se taky na premiéře v kině Lucerna nechala slyšet, že je ráda, že už má tříleté natáčení za sebou.

„Dělalo to se mnou různé věci. Mám za sebou i těžké natáčecí dny, kdy vám ta tíha na bedrech chtě nechtě zůstane i po odložení role. Špatně se vám spí, jste emočně rozhození. Zkrátka, někdy toho na mě bylo trochu moc,“ prohlásila Fialová.

V poslední sérii vstupuje do hry dospívající Artur. Volba padla na Karla Šimka, neznámého chlapce, jenž stál před kamerou poprvé v životě. „Máma měla Ivetu Bartošovou jako zpěvačku ráda, ale nikdy ji nenapadlo, že jsem podobný jejímu synovi Arturovi – až když viděla fotky z castingu,“ řekl Šimek v rozhovoru pro iDNES.cz . „Já jsem Bartošovou občas zaslechl v rádiu, ale moc jsem se o ni nezajímal. Poslouchám spíš elektronickou hudbu.“

Anna Fialová a Karel Šimek v minisérii Iveta (2024)

Dříve chtěl být hercem, pak začal uvažovat o právech a teď je ve hře opět herectví. „Když mi nabídli tuhle roli, tak si říkám, že možná bude lehčí stát se tím hercem,“ říká upřímně.

Scenárista a režisér Michal Samir, který s ním všechny natáčecí scény detailně probíral, dal jeho matce naději, že by z Karla herec být mohl. „Už jsme to doma probírali, že bych šel na konzervatoř, ale ještě nejsme rozhodnuti,“ řekl Šimek s tím, že si libuje ve smutných scénách. Cítí, že mu jdou líp. „Akorát mi při nich někdy bylo Artura líto, že tohle prožil.“

Jeho výkon pochválila o i jeho filmová máma Anna Fialová. „Na to, že nikdy nehrál, tak opravdu klobouk dolů. Mě samotnou často dost rozhodilo, když jsme spolu točili nějaké nešťastné scény. Musím přiznat, že mě párkrát skutečně rozplakal. Předvedl neuvěřitelný výkon,“ míní herečka.

S Arturem Štaidlem se Karel Šimek potkal už během příprav seriálu a pak i na place. „Vypadal šťastně a spokojené, užíval si natáčení. A říkal, že jsem mu strašně podobný,“ zavzpomínal Šimek.

Iveta Bartošová se synem Arturem Štaidlem (2010)

Štaidlovi se jeho výkon líbil, Šimka pochválil a dokonce se s ním po slavnostním promítání v kině Lucerna nechal pro média vyfotil. Což je poměrně výjimečná skutečnost, protože dosud si v navštěvování společenských akcí, byť spojených se vzpomínáním na jeho zesnulou matku, neliboval. Po její smrti se stáhl do ústraní.

I proto zůstává pro mnohé záhadou, proč vymodlený syn Ivety Bartošové dal svolení k natočení celé minisérie. Nepřináší totiž nic jiného, než že pokud možno nekonfrontačně, nejspíš z důvodu nepoštvat si proti sobě nikoho, popisuje vše, co už v médiích mnohokrát zaznělo.

Tenkrát před deseti lety, kdy Iveta Bartošová ukončila svůj život pod koly vlaku leckdo s Arturem soucítil, vnímal, že jeho dětství bylo nešťastné. A sotva se trochu pozapomnělo na eskapády, které provázely konec života kdysi populární zpěvačky, díky jeho souhlasu s natáčením se veřejnosti opět připomínají. Uctít památku matky by se dalo vhodnější způsobem.