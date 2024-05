Hvězda reality show Too Hot to Handle má rakovinu. Buďte zodpovědnější, říká

„Neexistuje ideální a jednoduchý způsob, jak tohle říct. Ale minulý týden jsem byl u dermatologa, abych si nechal zkontrolovat kůži a lékaři mi oznámili, že mám rakovinu,“ říká Harry Jowsey ve videu s tím, že se o něj jeho fanoušci nemusí bát, protože po zákroku bude v pořádku.

Vyzval také, aby si všichni nechali pravidelně kontrolovat znaménka a pihy na těle. „Tímto videem vás chci hlavně motivovat k tomu, abyste používali opalovací krémy a chodili průběžně na kontroly. A to nejen, pokud jste stejně pihovatí jako já. Jděte, protože nikdy nevíte, jak moc jsou některá znaménka nebezpečná. Buďte zodpovědnější, než jsem byl já. Já sám jsem to měl na rameni rok nebo dva a neměl jsem ani tušení, jak moc je to špatné,“ dodal influencer a model, který se momentálně věnuje mimo jiné i nahrávání podcastů.

Více než 90 procent případů rakoviny kůže je podle odborníků způsobeno slunečním zářením, proti kterému se člověk dostatečně nechrání. To, jestli je znaménko nebezpečné, zhodnotí dermatolog v průběhu vyšetření pomocí speciální osvětlené lupy (digitální dermatoskop), která mu podrobně a do hloubky zobrazí celou plochu znaménka. Je-li vše v pořádku, pozve si vás na kontrolu zase za rok.

V opačném případě navrhne častější kontroly, nebo přímo odstranění znaménka, které se provádí několika způsoby: laserem, zmražením či chirurgicky. Odstraněné znaménko se pak posílá na rozbor (histologické vyšetření), aby se vyloučilo podezření na zhoubný nádor.

Harry Jowsey se proslavil v americké reality show Too Hot to Handle vysílané na Netflixu. V té se čtrnáct soutěžících žen a mužů musí ve vile v tropickém resortu v Mexiku na čas úplně vzdát sexu, aby získali šanci vyhrát 100 000 dolarů. V roce 2023 se Jowsey, kterého sledují na Instagramu více než čtyři miliony lidí, účastnil také americké taneční show Dancing With the Stars, v Česku známé jako StarDance.

Co by vás mělo varovat ZMĚNY TVARU A BARVY: Běžné mateřské znaménko má ohraničené okraje, jakmile se objeví nepravidelnosti, může se jednat o melanom. Podezřelé je i znaménko, které nemá po celé své délce stejnou barvu. BAZALIOM: Nejběžnější a nejlépe léčitelná forma rakoviny kůže. Šíří se velmi pomalu a může mít mnoho podob a odstínů – plochý, vyvýšený, šupinatý, hnědý, bílý, tělový nebo „vosková jizva“. SPINALIOM: Méně častý typ nádoru, vypadá jako pevný červený nebo šupinatý uzlík a krvácí. Může také připomínat opar, který se nehojí. Nejčastěji se objevuje na nose, čele, uších, spodním rtu nebo na rukou. Pokud je odhalen včas, dá se dobře léčit. MELANOM: Nejobávanější nádor kůže. Projevuje se jako pigmentová skvrna, která zpočátku vypadá jako obyčejné znaménko, ale postupně se začíná zvětšovat, získává nepravidelné okraje a mění barvu (na strakatou). Může také rohovatět, olupovat se, při sebemenším poškození krvácet a projevovat se úporným svěděním.

ANKETA: Chodíte na preventivní prohlídky? celkem hlasů: 352 Ano, na všechny 41 %(144 hlasů) Ano, ale jen k některým doktorům 47 %(165 hlasů) Ne 12 %(43 hlasů)

VIDEO: Harry Jowsey oznámil, že má rakovinu: