Vytěsnil jsem hodně věcí z doby, kdy máma zemřela, přiznává Artur Štaidl

Na středeční premiéře třídílné minisérie Iveta v pražském kině Lucerna na sebe Artur Štaidl prodírající se v doprovodu bodyguardů mezi diváky okamžitě strhl pozornost.

„Musím upřímně říct, že hodně věcí z doby, kdy máma zemřela, jsem vytěsnil. Byl to poměrně těžký emocionální zážitek,“ svěřil se syn Ivety Bartošové v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

„Ponechávám si spíš takové ty jednodušší lehké dobré vzpomínky. Na to, když jsme s mámou spolu trávili čas, chodili společně ven se psem a podobně,“ přiznává Štaidl.

V minisérii Iveta ho prý téměř až zaskočila a dojala podoba Ondřeje Gregora Brzobohatého s jeho otcem Ladislavem Štaidlem. „Překvapilo mě ztvárnění táty a to, jak moc je mu Ondřej podobný. Úžasný casting. I to, jak maskérna zapracovala. Úplně mi to vyrazilo dech, když jsem poprvé viděl seriálového tátu. Na tatínka vzpomínám v dobrém. Vždycky jen v dobrém,“ říká.

Bez souhlasu Artura by minisérie Iveta nikdy nevznikla. I přes dlouholetou přípravu byl režisér Michal Samir připraven projekt okamžitě ukončit, kdyby se Štaidlovi cokoliv nelíbilo. „Hodně jsme nad tím zpočátku polemizovali. Sešli jsme se u mého bratra právníka a vše probrali a nakonec se dohodli na nastavení spolupráce,“ vzpomíná syn zpěvačky.

„Když jsem četl texty, bylo to pro mě emocionálně složitější. Ale člověk to samozřejmě všechno musí postupně v sobě nějak přijmout a dočíst to. Je třeba jít dal. Způsob pojetí se mi moc líbí. Věděl jsem, o čem bude minisérie pojednávat a koukal jsem na to spíš z pohledu, jak je to natočené. Za výsledek jsem moc šťastný. I ztvárnění rodiny je, myslím, velmi autentické,“ míní Artur Štaidl, který se svěřil s tím, že je single.

„Momentálně nemám přítelkyni. Na premiéru do Lucerny jsem tak přišel sám. Co bude, to bude. Nepřemýšlím nad tím nijak. Zjistil jsem, že dorazila teta Ivana, sestra mámy, která žije ve Švýcarsku, tak jsme si pak sedli spolu,“ dodal.

Třídílná minisérie Iveta mapující start kariéry Ivety Bartošové je od pátku k vidění na Voyo. Děj sleduje zpěvačku od dětství, kdy spolu se sestrou, dvojčetem Ivanou, začíná navštěvovat školní sbor, přes úspěchy na hudebních soutěžích až po odchod do Prahy a následnou cestu ke slávě, které dosáhla zejména díky spolupráci se zpěvákem Petrem Sepéšim.

Kromě exponovaného vztahu se svým pěveckým kolegou se minisérie zaměřuje také na rodinný život Ivety Bartošové. Její rodiče hrají Alena Mihulová a Miroslav Hanuš.