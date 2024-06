Kvůli Hashimotově nemoci jsem přibrala 14 kilo, vzpomíná Karolína Kurková

„Nikdy jsem si nemyslela, že budu tak slavná. Že se mi to stane. Nemůžu stále uvěřit tomu, jaké štěstí jsem měla, že jsem udělala takovou kariéru,“ řekla Karolína Kurková v rozhovoru pro Daily Mail.

Světová topmodelka přitom ze začátku měla pocit, že se pro modeling nehodí. Přesvědčovali ji o tom i někteří lidé v jejím okolí. „Také mi říkali, že mám příliš špičatý nos a příliš dlouhé nohy, ale Anna Wintourová byla ta, která řekla, že budu supermodelkou. Věřila ve mě a já ji za to miluju,“ prohlásila modelka s tím, že také uznávaný fotograf Mario Testino oceňoval její netradiční vzhled.

Karolína Kurková a Daniela Peštová (Karlovy Vary, 1. července 2017)

S modelingem přitom začala již v mladém věku. Otec ji vozil na castingy od jejích 15 let. Zároveň na dceru dohlížel. „Bylo to pro mě vzrušující. Chtěla jsem být v modelingu nejlepší. Chtěla jsem do toho dát srdce a duši,“ říká Kurková s tím, že modeling brala jako výzvu. „Ve škole jsem byla jiná, trochu mimoň. Zpočátku pro mě bylo náročné snažit se vypadat sexy. Vytvořila jsem si postavu, kterou jsem hrála, když jsem se procházela po molu a pózovala před kamerami, protože to nebylo mé pravé já – ve skutečném životě jsem byla spíš sportovní než svůdná.“

Když mladá předváděla sexy prádlo pro Victoria’s Secret, připadalo jí to trochu zvláštní. „Byla jsem sportovkyně. Gymnastka. Byla jsem zvyklá být velmi silná, ale nebyla jsem zvyklá být sexy dívkou na pódiu. V šestnácti jsem musela být na molu sexy, což bylo zvláštní,“ poznamenala.

Rok 2008, kdy byla Kurková kritizována za nabytá kila. Ukázalo se, že za nimi stojí porucha štítné žlázy.

Modelka byla v kurzu a kromě předvádění také hodně fotila. Když jí bylo 24, mnozí jí říkali, aby zpomalila, protože nevypadala zdravě. „Bylo to zvláštní, protože jsem chtěla pracovat a byla jsem zvyklá tvrdě makat a být vytížená, ale najednou říkali, že si mám dát pauzu. Byla jsem pod velkým stresem. Dělala jsem modelku téměř deset let. Neměla jsem čas se sebou zabývat. Nevěděla jsem, že vypadám špatně,“ vzpomínala.

Hashimotova nemoc Trvalý zánět štítné žlázy, který narušuje její funkci. Jde o autoimunitní onemocnění, které se projevuje třeba přibýváním na váze, zimomřivostí, únavou a depresemi, nepravidelnou nebo silou menstruací, bolestí svalů, ale i poruchami spánku a zadržováním vody v těle.

„Jedla jsem zdravě a cvičila, tak jsem šla k lékaři a ten mi řekl, že mám Hashimotovu chorobu. Je to problém se štítnou žlázou a spouští ji stres. Práce pod tlakem ji zhoršuje. Přibrala jsem 14 kilo,“ prozradila.

Od té doby se snaží o své tělo starat lépe. Věnuje pozornost svému jídelníčku, začala cvičit jógu a meditovat. I kvůli nemoci byla překvapená, že bez problému otěhotněla. „Měla jsem opravdu štěstí, že jsem otěhotněla přirozenou cestou, protože pro ženu je velmi těžké otěhotnět, když má Hashimotovu chorobu. Díkybohu, že mi to vyšlo,“ dodala.

Modelka má s manželem Archiem Drurym (53) tři děti, dceru Lunu Grace (3) a syny Noaha (8) a Tobina (14). Nyní je připravená vrátit se k modelingu. „Teď, když jsou děti starší, jsem nadšená, že se mohu vrátit do práce. Mám nového agenta a těším se, že budu pracovat na nějakých zábavných projektech, protože mám ráda, když jsem pořád něčím zaměstnaná,“ dodala.