Kouty nezarostly zázrakem. Bieber podstoupil transplantaci vlasů, tvrdí lékaři

Justinu Bieberovi se již krátce po dvacátých narozeninách vytvořily na hlavě kouty a vlasy mu nad oběma spánky začaly ustupovat dozadu. Na nových fotkách ale vypadá jinak. Má rovnou linii vlasů nad čelem a kouty oproti snímkům z roku 2022 zcela zmizely. Plastický chirurg Gary Linkov i jeho kolegové věří, že zpěvák podstoupil transplantaci vlasů.

Ve videu na YouTube ukázal Linkov přesvědčivé důkazy o tom, že třicetiletý Bieber podstoupil zákrok, při kterém mu byly do oblasti koutů transplantované vlasy. „Kouty nezarostly zázrakem, vlasové cibulky se do koutů samy vrátit nemohly,“ říká lékař a srovnává dva záběry, z nichž je patrné, že oproti roku 2022 má Bieber opět husté vlasy jako mladík.

To prý také vysvětluje, proč se kanadský hudebník v posledních letech jen zřídkakdy nechává vyfotografovat bez klobouku, kšiltovky, čepice nebo jiné pokrývky hlavy. „Podívejte se na jeho čelo, linie vlasů je nyní rovnější a kouty jsou pryč. Když má vlasy mokré, je vidět pravidelnost vlasové linie, která tam dříve nebyla,“ tvrdí Linkov.

Justin Bieber (Super Bowl, Inglewood, 13. února 2022)

Zapravdu mu dává další newyorský plastický chirurg Jim Harris. „Neexistuje žádný lék, který by takto zvrátil ustupující linii vlasů. Podle fotografií bych také řekl, že byl na transplantaci,“ říká.

Justin Bieber se přitom v roce 2012 v jednom z odlehčených rozhovorů kvůli pleši vysmál britskému princi Williamovi, který má plešatění v genech. „Chci říct, že dnes existují věci, kterými tomu lze předcházet, jako třeba lék Propecia. Nevím, proč to prostě nebere? Vezmete si prášek a vlasy vám postupně narostou zpět. Copak to tam v Británii nemají?“ vyjádřil se tehdy zpěvák.

Jen o pár let později řeší stejný problém. Na rozdíl od prince, který přestal v roce 2016 svou pleš maskovat, se zpěvák vlasů a mladistvého vzhledu nehodlá vzdát.

Lék Propecia sice u mnoha mužů potlačuje plešatění, jeho účinek však není dlouhodobý a po vysazení preparátu do jednoho roku vlasy vypadají do té míry, jako by lék vůbec neužívali. Přípravek vykazuje také řadu vedlejších účinků, mezi které patří například problémy s erekcí a ejakulací, snížené libido či zvětšení prsních žláz. Dalším závažným vedlejším účinkem, který se při užívání může objevit, jsou změny nálad a deprese.

VIDEO: Podle odborníků podstoupil Justin Bieber transplantaci vlasů: