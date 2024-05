Sláva? Jedenáct let obrovského psychického nátlaku, říká člen k-popových BTS

„V BTS jsem to já, kdo vystupuje na veřejnosti jako lídr a v rozhovorech říká ty správné a hezké věci. Vystupuji tak, abych reprezentoval celou skupinu. To dělám vždycky. Už jedenáct let, od svých osmnácti. Lidé ode mě už očekávají, že já budu ten, kdo přednese projev a udělám se všemi novináři rozhovor. Ještě k tomu v angličtině. Musím vždycky mluvit pořádně nahlas, srozumitelně a tak dále,“ popisuje RM.

„Ale já jsem z mého pohledu jen obyčejný devětadvacetiletý kluk žijící v Koreji. Musím říct, že toho je někdy na mě ze všech stran opravdu trochu moc a ne vždy to dobře psychicky zvládám,“ svěřil se zpěvák a raper v rozhovoru zveřejněném na YouTube.

K-popová skupina BTS (Washington, 31. května 2022)

Promluvil o tom, jak vnímá svou rolí lídra skupiny, kterou spolu s ním tvoří členové Jimin, V, Jin, Suga, J-Hope a Jungkook. Umělec, který v současné době absolvuje stejně jako jeho kolegové povinnou vojenskou službu, se v rozhovoru se zpěvákem Jiminem otevřeně svěřil se svými pocity ohledně extrémního nátlaku producentů a podle jeho slov leckdy i přehnanými očekáváními nahrávacího labelu, kterým musel v posledních jedenácti letech čelit.

„Dobře, asi mi neprojde můj výrok, že jsem obyčejný kluk. Chci říct, že jsem zkrátka jen devětadvacetiletý člověk, který žije trochu jiný život než ostatní v mém věku. Totéž platí i pro všechny další členy BTS. Jsme obyčejní kluci, ale v posledním desetiletí jsme na sobě cítili velké břemeno. V určitém okamžiku jsme jakožto vzory mnoha lidí prostě museli začít být stoprocentně svědomití, zodpovědní a dokonalí ve všem, co děláme. Miluji BTS kvůli naší hudbě, ale musím říct, že všechno to, co se děje kolem, je někdy opravdu šíleně vyčerpávající,“ popisuje k-popový idol.

Zmínil také, že se občas cítí vyhořelý, unavený a vyčerpaný a nemůže se z toho důvodu dál už starat jen o to, co si o něm myslí ostatní. „Popularita a světová sláva? Je to hlavně jedenáct let obrovského psychického nátlaku. Kdybych takhle naplno pokračoval ještě několik let, asi měl bych brzy pocit, že chci raději umřít,“ popisuje RM, který vydal nedávno své druhé sólové album s názvem Right Place, Wrong Person.

K pocitům svého kolegy se ve videu vyjádřil i zpěvák Jimin. „Nevěděl jsem, že to takto cítí a vnímá. Jen vím, že si procházel náročnějším obdobím. Je to velké břemeno, být lídrem BTS. Sám si to nedokážu ani představit. Neříkám, že popularita a vše s ní spojené není těžké i pro všechny ostatní členy, ale být lídrem je zkrátka něco trochu jiného. Jsem si jistý, že naši fanoušci moc dobře vědí, o čem tady mluvíme,“ říká.

„RM vždycky cítil velký tlak ohledně naší skupiny a bylo tolik věcí, které chtěl pro členy i fanoušky udělat. Neustálé přemýšlení o tom, co dělat ještě lépe, ho opravdu stresovalo. Má vážně skvělé nápady. Ale když někdy začnete příliš myslet na to, co si ostatní myslí o tom, co děláte, můžete sami sebe opravdu pořádně vystresovat,“ dodává Jimin.

VIDEO: RM a Jimin z BTS ve společném rozhovoru (květen 2024):