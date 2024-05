Brankář Dostál zklamal fanynky. Randí s finskou volejbalistkou, bývalkou Nečase

Salla Virtanenová je bývalou nahrávačkou volejbalového klubu LP Viesti, studuje vysokou školu, věnuje se čínské medicíně a akupunktuře. S Lukášem Dostálem se seznámili během jeho působení ve finském hokejovém klubu Ilves, kam zamířil po mistrovství světa juniorů v roce 2019.

Před gólmanem chodila 172 cm vysoká Finka s o dva roky starším útočníkem Caroliny Hurricanes Martinem Nečasem. V roce 2018 se hokejista na sociálních sítích chlubil romantickými snímky s blondýnkou ze společné dovolené u moře. S Finkou se tehdy seznámil přes jejího bratra Jesseho Virtanena (32), který proti němu hrával hokej.

V současnosti žije Nečas ve Spojených státech spolu s Nikolou Mertlovou (25), bývalou členkou dívčí skupiny 5Angels. Mistryně světa a Evropy v tanečních formacích skupin a mistryně ČR v jednotlivcích odstartovala sólovou dráhu zpěvačky pod jménem Nykki a je populární i na TikToku.

Mertlová přiznává, že kvůli vztahu se „zlatým hokejistou“ bývá často terčem nenávistných komentářů na sociálních sítích. „Já si to raději moc nečtu. Píšou například, že jsem zlatokopka, což je mi samozřejmě nepříjemné,“ uvedla Nikola, která se kvůli partnerovi odstěhovala do USA. „Nejtěžší pro mě byl přesun od kamarádů a rodiny. Starat se o partnera mi těžké nepřijde, máme to jako každý normální pár,“ popsala zpěvačka v rozhovoru pro pořad Showtime.

Gólman Lukáš Dostál na letošním mistrovství světa zazářil a nejen bývalý reprezentační kapitán Jakub Voráček (34), ale i mnozí další, mu předpovídají hvězdnou kariéru.

Dostál podle veřejně dostupných informací přesto pobírá jeden z nejnižších platů mezi brankáři v NHL. V současnosti si ročně přijde na 850 tisíc dolarů, v přepočtu tedy necelých 19 milionů korun. Díky svým současným výkonům, a to nejen na MS 2024, by mohl brzy získat výrazně výhodnější nový kontrakt.

VIDEO: Je to velké vítězství, jsem na kluky hrozně pyšný, říká Dostál: