Naháči na pláži. Záporák ze Hry o trůny vyrazil s mladší partnerkou na koupačku

Charles Dance si užívá po boku o dvaadvacet let mladší přítelkyně Alessandry. Během dovolené na španělském ostrově Formentera navštívili společně oblíbenou písečnou pláž Playa Migjorn.

Herec, scénárista a režisér se stále udržuje ve formě. „Jde o to, že se člověk dostane v určitou chvíli do fáze, kdy se o sebe musí začít starat, protože mu začnou viditelně ubývat svaly. Taky chci samozřejmě vypadat dobře pro svou partnerku,“ popsal v rozhovoru pro britský deník The Mirror.

Filmová producentka Alessandra Masi, partnerka herce Charlese Dance (květen 2024)

Charles Dance a jeho přítelkyně Alessandra Masi se seznámili při natáčení filmu The Book of Vision v roce 2020. Před vztahem s filmovou producentkou byl herec do roku 2004 čtyřiatřicet let ženatý se sochařkou Joannou Haythornovou.

V jednom z nedávných rozhovorů prozradil, proč jejich manželství skončilo a přiznal, že za to mohly jeho románky s jinými ženami. „Většinu z těch mnoha let to bylo opravdu nádherné manželství. Ale pak jsem bohužel podlehl několika pokušením. Náš vztah se rozpadl kvůli mému chování,“ řekl Dance.

188 centimetrů vysoký herec, který v seriálu Hra o trůny ztvárnil Tywina Lannistera a v seriálu Koruna si zahrál lorda Mountbattena, nedá dopustit na otužování. Po většinu roku rád chodí plavat do parku Hampstead Heath v Londýně.

„Zvládám to od března do listopadu, ale mám určitou hranici, kdy už to nedám. Šest stupňů, to je asi můj limit. Po tak chladné koupeli dlouho trvá, než se člověk zahřeje. Ale cítíte se pak opravdu skvěle, mohu to všem jen doporučit,“ říká.

Otužováním jeho snaha zůstat fit nekončí. „Snažím se jíst rozumně, na mém talíři najdete hlavně ryby, zeleninu a libové maso. Denně také dělám řadu základních posilovacích cviků, abych lehce zapracoval na různých částech svého těla. Ale rozhodně nejsem žádný kulturista, to vidíte sami. Nestavte mě prosím vedle Arnolda Schwarzeneggera,“ směje se herec.

VIDEO: Charles Dance v seriálu Hra o trůny: