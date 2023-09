Dovážím žvýkací tabák, žádná holka teď v mém životě není, říká Artur Štaidl

„Momentálně v mém životě žádná holka není. Nechávám tomu volný průběh a prostě se uvidí. Nějak to nevyhledávám,“ prozradil Artur Štaidl v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách v Itálii, kde se natáčela část třetí řady minisérie Iveta. Ta přiblíží temnější období života slavné zpěvačky a Arturovy maminky Ivety Bartošové.

Být synem slavných rodičů nebylo pro Artura zrovna lehké. „Bylo to dost náročné. Ve škole se to taky projevilo. Měl jsem od spolužáků před obličejem stále titulky z bulváru. Nebylo to příjemné. Na základce jsem neměl kamarády, jen dva nejbližší. Učil jsem se s tím žít,“ přiznává.

Štaidl vystudoval hotelnictví, živil se jako barman a prodával i vodní dýmky. Po rodičích zdědil nemalé jmění, které by si mohl bezstarostně užívat, ale nezahálí. „Jsem obchoďák pro agenturu s digitálním marketingem. S kamarády máme ještě firmu, se kterou dovážíme žvýkací tabák,“ popisuje.

Pustil se také do studia psychologie. Ovlivnilo ho i jeho náročné dětství a prožitky. „Toto rozhodnutí ovlivnilo ale i to, jak jsem k tomu přistupoval a jak jsem se s tím vším vypořádal. Vždycky jsem se rád bavil s lidmi o jejich problémech a lidé měli zase tendenci chodit za mnou,“ říká.

Iveta Bartošová a její syn Artur Štaidl Artur Štaidl a jeho otec Ladislav Štaidl

Syn popové zpěvačky Ivety Bartošové a jednoho z nejúspěšnějších muzikantů u nás Ladislava Štaidla se v minulosti věnoval i hudbě. „Jsem multižánrový, doma si rád pustím klasickou hudbu, zajdu na jazz a ten metal jsem v sobě vždycky tak nějak měl. Naše kapela se rozpadla 2018, ale vypadá to, že se zase dáme dohromady,“ dodává.

Arturova maminka, zpěvačka Iveta Bartošová, patřila od konce osmdesátých let k hvězdám české populární hudby, třikrát se stala zlatou slavicí, vystupovala v úspěšných muzikálech a zahrála si i ve filmu. Dvakrát se vdala, ani jedno z manželství nebylo šťastné. Blondýnka ke konci života bojovala se závislostí na alkoholu, lécích i s nevyrovnaným soukromím. Svůj život ukončila sama, krátce po 48. narozeninách skočila pod vlak.

Otec Artura, hudebník, skladatel a textař Ladislav Štaidl vedl Orchestr Ladislava Štaidla, který doprovázel zpěváka Karla Gotta. Napsal hudbu i k řadě filmů, mezi jeho známé skladby patří například Kávu si osladím nebo Dám dělovou ránu. Později se Štaidl vrhl na podnikání. V říjnu 2015 mu tehdejší prezident Miloš Zeman udělil Medaili za zásluhy. Z prvního manželství měl Štaidl tři děti, s Ivetou Bartošovou syna Artura. Ladislav Štaidl zemřel v lednu 2021.