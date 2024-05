Červí díra videí se štěňaty i čiré zoufalství. TikTok nechci, říká Anistonová

„TikTok nemám a nikdy mít nebudu. Prostě ne. A také už si nepředplatím ani jednu věc, která by zničila můj život nebo život někoho jiného,“ svěřila se Jennifer Anistonová v rozhovoru pro web Entertainment Tonight.

Herečka promluvila i o tom, jaké škodlivé účinky mohou mít sociální sítě jako například Instagram, Snapchat a TikTok zejména na dospívající. Uvedla, že tyto platformy plně podporují „srovnávání se a čiré zoufalství“, což může velice poškozovat duševní zdraví mladých lidí.

„Všichni máme dobré dny i špatné dny. Máme dny, kdy naše vlasy vypadají skvěle a dny, kdy naopak hrozně. Máme dny, kdy máme zářivou pleť i dny, kdy to tak pěkné není. Je to různorodé, ale na sociálních sítích lidé ukazují jen ty nejlepší verze sebe samých a to ještě mnohdy prohnané několika filtry,“ řekla.

Na TikToku je zas podle herečky člověk schopen úplně promarnit drahocenné hodiny svého života. „Zkoušela jsem to a nemůžu uvěřit, jak snadno jsem spadla do absolutní červí díry příspěvků s roztomilými pejsky, videí se štěňaty, zvířaty – záchranáři, dětmi a kočkami. Myslím, že my lidé nejsme uzpůsobeni k tomu, abychom přijímali takové množství informací takovou rychlostí a tempem, jako tomu je v dnešní době. Nemyslím si, že je to pro nás dobré a zdravé,“ míní herečka.

Anistonová dospěla podle svých slov k závěru, že nejlepší způsob, jak používat sociální sítě, je „být na nich prostě tím, kým opravdu jsme“. Herečka používá Instagram od roku 2019, její příspěvky sleduje více než 45 milionů lidí.

ANKETA: Používají vaše děti TikTok? celkem hlasů: 121 Ano 19 %(23 hlasů) Ne 71 %(86 hlasů) Nevím 7 %(9 hlasů) Používám ho já 2 %(3 hlasy)

