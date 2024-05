Byla jsem alkoholička, dnes už mám jen deprese, přiznává spisovatelka Keyesová

„Kdybych před třiceti lety nepřestala pít, nemohla jsem se živit tím, co dělám teď. Jako alkoholik bych neměla pro toto povolání tolik nutnou disciplínu, ani víru v sebe samotnou. Pravda je, že mívám deprese, mám příšerné vlasy a byla jsem závislá,“ přiznala Marian Keyesová návštěvníkům literárního festivalu Hay.

„Chodila jsem na odvykačku a pochopila jsem toho o sobě v té době opravdu hodně. Naučilo mě to hodně o přežití v tomto bolestivém světě,“ řekla spisovatelka během rozhovoru s moderátorkou BBC Radia 4 Kirsty Langovou.

Keyesová uvedla, že odvykací léčba a následná terapie jí pomohla vyrovnat se s nevyhnutelnými životními srážkami a stala se díky ní mnohem pozitivnějším člověkem. Během rozhovoru také zmínila, že vyrůstala v milující rodině s „báječnou matkou“. Lidé prý často žertovali, že „každá irská matka, která kdy dodávala svému dítěti sebevědomí, přišla o irské občanství.“

Podle spisovatelky tento postoj pramení z katolictví. „Narodíš se a už jsi hříšník... Bůh se stále dívá. Je nemožné mít pocit, že člověk stále nedělá něco špatně,“ řekla. Dodala, že irské ženy byly vychovávány v tom, že by si nikdy neměly na nic stěžovat. „Líbí se mi, jak se to postupem času výrazně změnilo a jsem ráda, že dnešní mladé irské spisovatelky mají oproti dřívějšku velmi odlišný styl psaní,“ řekla.

Keyesová také promluvila o silné tradici irského vyprávění příběhů, které formovalo její výchovu a následně i kariéru. „Je to klišé, že všichni Irové jsou vypravěči. Ale moje matka je opravdu fantastická vypravěčka. Humor byl způsob, jakým jsme byli doma oceňováni. Museli jste zkrátka být vtipní. Naučila mě, že cokoliv zlého se mi stane, můžu tu věc přetavit do dvacetiminutového příběhu – a ve výsledku může z něčeho negativního vzniknout zábavná a milá anekdota,“ vzpomíná spisovatelka.

Její styl psaní si získal příznivce především díky talentu řešit otevřeně a s humorem a pochopením náročnější témata jako je deprese, závislosti a neplodnost, s nimiž má Keyesová osobní zkušenost.

Podle její knihy s názvem Grown Ups se v současnosti natáčí seriál pro Netflix. „Bylo by moc hezké a milé, kdyby najali herce, kteří mají pořádný irský přízvuk. A nemusí to být zrovna Irové,“ směje se spisovatelka.

Irský bavič, moderátor, spisovatel a herec Graham Norton k tomu poznamenal, že Keyesová „používá humor jako trojského koně, do kterého propašuje nejrůznější složité problémy“. Její poslední kniha My Favourite Mistake není v tomto směru výjimkou. Původně prý plánovala napsat dílo zahrnující časové období čtyřiceti let, ale nakonec se rozhodla napsat milostný příběh, který je časově umístěn do období po pandemii covidu.

„Chtěla jsem, aby to bylo o lidech ve středním věku. Proč? Jednoduše proto, že lidé se zamilovávají v každém věku. Anna a Jamie si navzájem ublížili. Oba udělali několik špatných rozhodnutí. Chtěla jsem, aby to byl realistický příběh. Ve středním věku nemůžete jít do vztahu, aniž by existovalo něco z vaší minulosti, za co se opravdu stydíte. Chtěla jsem psát o studu. Jsme jen lidé. Všichni jsme nedokonalí,“ dodává Keyesová.

VIDEO: Marian Keyesová v The Late Late Show (2024):