Mé vztahy s muži? Nechci se pro nikoho obětovat, přiznává Jennifer Anistonová

„V dosavadních vztazích to se mnou nejspíš byla trochu svízel, protože jsem si vždycky připadala krapet osaměle. Už jako dítě jsem si při pohledu na vztah svých rodičů nikdy neříkala: ‚Tyjo, tak tohohle se nemůžu dočkat, snad to jednou taky takto budu mít‘,“ přiznává Anistonová, která je hlavní hvězdou módní sekce podzimního vydání amerického magazínu WSJ.

Hereččini dnes již zesnulí rodiče John Aniston a Nancy Dowová se rozvedli, když bylo Jennifer pouhých devět let. Neměla žádné vlastní sourozence, a zatímco s otcem si zachovala vřelý vztah až do jeho smrti, s matkou si nikdy pořádně nerozuměly a několik let spolu dokonce vůbec nemluvily.

Anistonová se i kvůli vztahu rodičů rozhodla místo ‚obětování se‘ pro někoho jiného soustředit na vlastní zájmy a potřeby. „Nelíbí se mi představa, že by člověk obětoval to, čím je a co sám chce a potřebuje. A nikdy jsem to vlastně ani neuměla. Žít sólo pro mě bylo ve výsledku skoro jednodušší. Ostatní věci v životě mi jdou. Ale nebát se říkat, co potřebuji a co chci, to pro mě ve vztazích bývá výzva ještě teď,“ přiznává.

Už v rozhovoru pro magazín Interview, který v roce 2020 vedla se svou kamarádkou, herečkou Sandrou Bullockovou, Anistonová uvedla, že jí jako dítěti a později i dospívající dívce vlastní domov vždy připadal velmi nestabilní a necítila se v něm bezpečně. Druhým dechem však dodala, že ji to do života něco naučilo. A to brát věci s velkým nadhledem.

„Za to asi mým rodičům patří dík. Můžete se vztekat a hrát si na mučedníka, nebo si říct, že všechno zlé je pro něco dobré,“ vyjádřila se tehdy.

V roce 1998 se herečka dala dohromady s hollywoodským kolegou Bradem Pittem, v roce 2005 se po pětiletém manželství rozvedli. Později chodila Anistonová například s hercem Vincem Vaughnem, muzikantem Johnem Mayerem či nejnověji s režisérem a scenáristou Justinem Therouxem.

V roce 2021 pak v rozhovoru pro magazín People prohlásila, že jejím příštím romantickým partnerem už by herec být nemusel. „Tak trochu doufám, že ten další nebude nutně zase někdo z kolegů. To by bylo fajn,“ dodala.

