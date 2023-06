Přehnaným cvičením jsem si zničila tělo, říká Jennifer Anistonová

„Když máte v hlavě nastaveno: Potřebuji dělat 45 minut kardia, jinak to nebude správné cvičení, je to skličující,“ řekla Anistonová pro časopis InStyle. „Věřila jsem tomu tak dlouho. Prostě jsem vyhořela a zničila si tělo,“ dodala.

Na nezdravě intenzivní cvičení ji upozornil její fyzioterapeut. „Dal mi panenku Barbie celou zatejpovanou. Přišlo mi to hloupé, než jsem si uvědomila, že ty tejpy ukazují každé zranění, které jsem si za těch posledních patnáct let způsobila,“ popsala Anistonová, která trávila denně v posilovně celé hodiny.

Teď se její myšlení změnilo a cvičí s rozumem. „Nejraději cvičím s přáteli. Když cvičíte sami… při dobré muzice to může být zábava, ale já se raději nechávám vést. Je pro mě totiž příliš snadné nedělat věci tak správně, jak bych měla,“ říká herečka, jejíž tělo je hodno obdivu a taky se jí ho hojně dostává. Na jednu lichotku je přímo alergická.

„Na svůj věk vypadáš skvěle. To nemůžu vystát. Prostě řekněte vypadáš skvěle a tečka,“ říká herečka. „Je to takový společenský zvyk dávat taková označení: No jsi v té fázi, takže na svůj věk… a já ani nechápu, co to znamená,“ poznamenala.

„Jsem v lepší kondici než ve dvaceti. Cítím se lépe na těle i na duchu. Všechno je o 100 procent lepší,“ dodala.