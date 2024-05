Role princezny Diany mě ochromila extrémní hrůzou, přiznává Elizabeth Debicki

„Byla to bezpochyby ta nejpodivnější práce v mém životě. Všechno se to odehrávalo v hrůze, která byla spojena se silným pocitem zodpovědnosti,“ řekla deníku The Sun.

Elizabeth Debicki si v páté a šesté sérii Koruny zahrála starší verzi princezny Diany. Mladou princeznu hrála Emma Corrinová. I přesto, že se Debicki kvůli dokonalému ztvárnění manželky prince Charlese cítila pod velkým tlakem, je za roli vděčná. „Je mi ctí a výsadou, že jsem se mohla připojit k tomuto mistrovskému seriálu, který mě naprosto uchvátil od prvního dílu,“ uvedla.

Debicki, která za svou roli už získala ocenění Screen Actors Guild, Critics’ Choice i Zlatý glóbus, se připravuje na nové projekty letošního léta, včetně jednoho romantického thrilleru a sci-fi dramatu. Přiznala, že po takové zodpovědnosti potřebovala dělat něco jiného.

„Bylo to pro mě jako pro herečku něco jako balzám, jít do něčeho úplně jiného. Prostě jsem si to užila,“ vysvětlila.

V minulosti se Elizabeth Debicki objevila také ve filmu Christophera Nolana Tenet poté, co se proslavila rolí Jordan Bakerové ve filmu Velký Gatsby, který režíroval Baz Luhrmann.