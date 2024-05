Z líbání s některými hereckými kolegy se mi chtělo zvracet, přiznává Bluntová

Na otázku, zda se jí někdy po polibku s hercem chtělo zvracet, Emily Bluntová odpověděla: „Rozhodně ano, chtělo. Neřekla bych, že to byl až úplně extrémní odpor, ale rozhodně jsem si líbání s některými z mých hereckých partnerů neužila.“ Herečka také dodala, že si v průběhu své herecké kariéry vyvinula techniku líbání, kterou používá při natáčení s herci, kteří ji nepřitahují.

„Jsem znalec v umělém vytváření chemie mezi partnery. Mám pocit, že si na každém musím najít něco, co mám ráda. Musím něco najít, i kdyby to měla být jen jedna věc. Může to být třeba to, že se ten člověk hezky směje, že se mi líbí, jak mluví s lidmi, nebo že je zdvořilý. Může to být něco úplně náhodného,“ popsala herečka během rozhovoru s americkým rozhlasovým moderátorem Howardem Sternem.

Manželka herce Johna Krasinského promluvila i o tom, jak mezi ní a některými herci sice vzájemně skvěle fungovala chemie, ale ve filmu se to nepromítlo. „Chemie mezi lidmi je zvláštní věc. Můžete mít vztah, který je opravdu bezproblémový, ale na plátně se to pak nepromítne. Vzájemná chemie je podivná, éterická věc. Buď to tam je, nebo není,“ říká Bluntová.

„Hraji už dost dlouho. V tuhle chvíli bych mohla vytvořit vzájemnou chemii snad i mezi mnou a touhle lahví na vodu. Už vím, jak ji vykouzlit. Ale vždycky je zkrátka jednodušší, když je to přirozené,“ vysvětluje.

Herečka také ujistila fanoušky, že její vztah s Ryanem Goslingem, se kterým hraje v novém akčním filmu Kaskadér, je čistě přátelský. „Miluju jeho ženu Evu Mendesovou. Miluju i jejich děti. A myslím, že mám velké štěstí, že se mohu přátelit s takovým pokladem, jakým je Ryan,“ dodala.

Emily Bluntová je držitelkou několika ocenění. V roce 2005 například získala Zlatý glóbus za roli ve filmu BBC s názvem Gideon’s Daughter, letos získala nominaci na Oscara za vedlejší roli ve filmu Oppenheimer od režiséra Christophera Nolana.

Zahrála si například ve filmech Soukromá válka pana Wilsona, Angličanka nebo Ďábel nosí Pradu. Její manžel John Krasinski je známý z televizního seriálu Kancl. Mají spolu dvě dcery sedmiletou Violet a desetiletou Hazel.

