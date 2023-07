Emily Bluntová si po Oppenheimerovi bere rok volna kvůli dcerám

Emily Bluntová (40) má za sebou propagační povinnosti ke snímku Oppenheimer, který je právě v kinech a další film s ní zamíří do kin na podzim. Letos nic netočí. V podcastu Table for Two se svěřila, že si dává od hraní pauzu kvůli dcerám.